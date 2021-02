Mierzyła 0,1 mm i składała się z 8 tys. atomów. Naukowcy stworzyli w laboratorium sztuczną czarną dziurę

Jak coś wpadnie do czarnej dziury to już nigdy z niej nie wyleci – tak najogólniej można opisać najciekawszą cechę tego typu obiektów. Stephen Hawking przekonywał jednak, że czarne dziury mogą emitować promieniowanie. Jak dotąd nie udało się go zarejestrować. Teraz naukowcy z Izraela postanowili sprawdzić, czy to w ogóle możliwe.

Co do zasady uznaje się, że jeżeli jakakolwiek cząstka czy ciało materialne wpadnie do czarnej dziury, tzn. przekroczy tzw. horyzont zdarzeń, to zawsze już będzie podążało ku centrum czarnej dziury i nigdy się spoza horyzontu nie wydostanie. Prędkość ucieczki bowiem z wewnętrznej strony horyzontu zdarzeń przekracza prędkość światła.

W swoich pracach teoretycznych Stephen Hawking postulował, że w bezpośrednim otoczeniu czarnej dziury mogą powstawać z próżni cząstki wirtualne. Pary fotonów powstałaby bezpośrednio na granicy horyzontu zdarzeń. Jeden foton mógłby wpaść za horyzont, a drugi mógłby uciec z otoczenia czarnej dziury. Stąd i promieniowanie tego typu według Hawkinga powinno być spontaniczne i stacjonarne. Nie zmienia to jednak faktu, że promieniowanie tego typu byłoby zdecydowanie zbyt słabe, aby dało się je dostrzec z Ziemi nawet za pomocą teleskopów kolejnych generacji.

Naukowcy z Izraela postanowili jednak sprawdzić te założenia na „sztucznej czarnej dziurze”, którą sami stworzyli w laboratorium.

Promieniowanie Hawkinga bierze swój początek tuż za horyzontem zdarzeń. To dziwne, bo tak naprawdę tam nic nie ma. To jest pusta przestrzeń. Mimo tego promieniowanie powstaje tam z niczego - powiedział Heff Steinhauer, jeden z członków zespołu badawczego dziennikarzom z portalu Phys.org.

Eksperyment

Tak zwana sztuczna dziura wytworzona w laboratorium przez naukowców miała długość ok. 0,1 mm i składała się z 8000 atomów rubidu w formie gazowej. Przy każdej próbie wykonania jej zdjęcia, czarna dziura znikała. Z tego też powodu po każdej pojedynczej obserwacji cały proces tworzenia czarnej dziury trzeba było powtarzać. Dopiero w ten sposób można było obserwować ewolucję takiego obiektu.

Analogowa czarna dziura. Źródło: Kolobov et al.

Analogowy odpowiednik promieniowania Hawkinga miał w tym przypadku być emitowany w formie fal dźwiękowych. Z uwagi na to, że atomu rubidu przemieszczają się szybciej od prędkości dźwięku, teoretycznie fale dźwiękowe nie powinny docierać do horyzontu zdarzeń i uciekać z czarnej dziury. Zupełnie jak pływak płynący pod prąd rzeki. Jeżeli rzeka płynie szybciej niż pływak, nie ma on szansy przemieścić się w kierunku przeciwnym do kierunku w jakim płynie rzeka. Na zewnątrz analogowej czarnej dziury z kolei gaz płynie wolno, więc fale dźwiękowe mogą się normalnie przemieszczać.

O ile badaczom już wcześniej udało się potwierdzić, że promieniowanie powinno być spontaniczne, to teraz postanowili sprawdzić, czy jest ono stacjonarne. Tak jak gwiazdy emitują stale takie samo promieniowanie, tak czarna dziura powinna emitować promieniowanie Hawkinga z niezmienną intensywnością w czasie.

W przypadku prawdziwej czarnej dziury promieniowanie Hawkinga powinno składać się z par fotonów, w przypadku sztucznej – z par fal dźwiękowych. W obu przypadkach jeden element pary wpada za horyzont zdarzeń, drugi ucieka z jego otoczenia. Poszukiwanie par fal dźwiękowych nie należało do łatwych zadań. Na przestrzeni kilku długich miesięcy badacze powtórzyli swoje obserwacje aż 97 000 razy.

Okazało się, że faktycznie promieniowanie emitowane przez sztuczną czarną dziurę jest stacjonarne i – co więcej – „powstaje z niczego”. Teraz fizycy teoretyczni mogą ponownie sprawdzić, czy tak samo dzieje się w przypadku czarnych dziur, czy faktycznie i tam promieniowanie postulowane przez Stephena Hawkinga mogłoby powstawać z niczego.