Minister zdrowia poinformował właśnie o obostrzeniach związanych z pandemią koronawirusa. Od maseczek nie uciekniemy – przyłbice, komiksy, chusty, bandany i szaliki to za mało.

Zakończyła się właśnie konferencja prasowa Adama Niedzielskiego, który poinformował o zmianach w obostrzeniach związanych z trwającą pandemią koronawirusa. Minister zdrowia wyjaśnił, że Polska odważniej niż inne kraje rezygnowała z lockdownu, a teraz ze względu na wzrost liczby wykrywanych codziennie zakażeń oraz w obawie przed rozprzestrzenieniem się brytyjskiego wariantu Covid-19 musimy się cofnąć.

Maseczki będą od soboty 27 lutego obowiązkowe i nie można ich zastępować przyłbicami, kominami, chustami, bandanami i szalikami.

Na jednym ze slajdów podczas konferencji pojawiła się informacja, że od soboty będzie obowiązywał zakaz noszenia przyłbic, kominów, chust, bandan i szalików. Minister zdrowia powiedział, że taki zakaz per se nie obowiązuje, a te nakrycia twarzy jednak możemy stosować, ale… wyłącznie w połączeniu z maseczką. Najwyraźniej jako obywatele musimy sami wybrać, do których wytycznych się stosować — zapewnień ministra czy prezentacji w Power Poincie.

Minister zdrowia nie zalecił też obywatelom kupna maseczek spełniających określone kryteria, wystarczy dowolny kawałek materiału z troczkami.

Chciałem w tym momencie być też złośliwy i retorycznie spytać, jak policja na pierwszy rzut oka będzie ocenić, czy osoba idąca ulicą w kominie albo z chustą na twarzy maseczkę pod spodem ma, czy też nie — pojawiła się w mej głowie obawa, że to będzie martwy przepis. Przypomniałem sobie jednak, że nawet w centrum Warszawy na ulicy i w metrze widuję mnóstwo ludzi, którzy maseczek nie noszą w ogóle i skoro za to nikt ich nie ściga, to o czym tu w ogóle gadać…

Oprócz tego wprowadzony został obowiązek kwarantanny dla osób, które przyjeżdżają do Polski z Czech lub ze Słowacji. Zwolnione z niego będą te osoby, które wylegitymizują się negatywnym testem na koronawirusa wykonanym do 48 godzin przed przekroczeniem granicy. Dla porządku warto dodać, że minister zdrowia w swoim wystąpieniu zaapelował do obywateli, by korzystali z aplikacji mobilnego Stop Covid (Protego Safe). Adam Niedzielski zapewniał przy tym, że program jest bezpieczny i nie przekazuje nigdzie dalej naszych prywatnych danych i przypomniał, że jego kod źródłowy jest otwarty.

Pora na „1/16 kroku w tył”, gdyż powrót obostrzeń dotyczy tylko jednego województwa: warmińsko-mazurskiego.

To właśnie tam wykrywanych jest teraz najwięcej przypadków zarażeń koronawirusem i to tam jest największy wskaźnik absencji w szkołach w klasach 1-3. Oprócz tego to właśnie w warmińsko-mazurskim podczas wybiórczego badania próbek odkryto bardzo dużo przypadków brytyjskiej mutacji koronawirusa, które jest znacznie bardziej zaraźliwa. Mieszkańcy tego rejonu muszą się teraz pogodzić z tym, że od soboty 27 lutego znowu nie będą mogli chodzić do kin, teatrów, galerii handlowych, na baseny itp.

Tyle dobrego, że plotka o tym, że cały kraj ponownie zostanie zamknięty razem ze stokami, gdyż prezydent właśnie wrócił ze swojego wypadu na narty, nie znalazła potwierdzenia w rzeczywistości.