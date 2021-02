73 interakcji

Być może brzmi to absurdalnie, ale tak właśnie jest. Od niedzieli do wtorku obywatele kilku izraelskich miast mogą zaszczepić się przeciwko COVID-19 podczas zakupów w sklepie meblowym.

Nie ma co się oszukiwać, jeżeli coś takiego miałoby być możliwe, to tylko w Izraelu. Ten niewielki, 9-milionowy kraj jest absolutnym liderem pod względem tempa szczepień przeciwko koronawirusowi.

Na chwilę obecną pierwszą dawkę szczepienia przyjęło ponad 48 proc. mieszkańców kraju, z czego połowa otrzymała już obie dawki. Za tak wysokie tempo szczepienia w Izraelu odpowiada kilka czynników. Władze kraju zapewniły sobie priorytetowe dostawy szczepionki w zamian za dostarczanie producentowi szczepionki danych o osobach zaszczepionych, występujących skutkach ubocznych i skuteczności samej szczepionki. Jednocześnie to właśnie w Izraelu jest bardzo dobrze rozbudowana służba zdrowia z jednym z najlepszych systemów informatycznych pozwalających na zbieranie i analizowanie na bieżąco postępów w programie szczepienia.

Wstępne wyniki skuteczności szczepionki – rewelacyjne

Dane płynące z Izraela wskazują, że przyjęcie dwóch dawek szczepionki gwarantuje 96-proc. skuteczność w zapobieganiu hospitalizacji i zgonom. Z tego też powodu Izraelczycy od niedzieli luzują obostrzenia. Ponownie otworzono sklepy, centra handlowe, targowiska i biblioteki. Część miejsc, np. siłownie czy synagogi nadal będą dostępne tylko dla osób zaszczepionych i ozdrowieńców.

Sieć sklepów meblowych Ikea poinformowała w niedzielę, że od niedzieli do wtorku wszyscy chętni będą mogli zaszczepić się na koronawirusa także na terenie sklepu. Ta „specjalna” oferta dostępna jest w sklepach Ikea zlokalizowanych w 5 różnych miastach w kraju (Tel Awiw, Esztaol, Beer Szewa, Riszon le-Cijjon i Hajfa).

Tymczasem w Polsce

Niestety w innych krajach na świecie sytuacja nie jest już tak kolorowa jak w Izraelu. W Polsce do poniedziałku 22 lutego zaszczepiono jedną dawką 1 785 194 osoby. Obie dawki szczepionki otrzymało 929 965 osób. Zważając na to, że nasz kraj jest czterokrotnie większy, to wciąż jesteśmy dopiero na początku drogi. Problemem w Polsce jest nie tylko organizacja szczepień, ale przede wszystkim tempo dostaw kolejnych szczepionek do naszego kraju. Jak dotąd od początku programu szczepień do Polski trafiło 3 696 110 dawek szczepionki, z czego ponad 3 miliony już trafiły do punktów. Jak będzie z dostawi w przyszłości? Nie wiadomo.



Polub tego newsa na Facebooku. Dzięki!