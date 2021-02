197 interakcji

Trzeba przyznać, że niektóre zakazy i obostrzenia wprowadzane przez nasz rząd są nieco absurdalne. Pożartować z nich postanowili twórcy strony koronawirus.lol, tworząc unikalny generator nowych obostrzeń.

Pamiętacie, jak na samym początku pandemii jednym z obostrzeń było zabronienie wstępu do lasów państwowych? Dziś galerie handlowe są otwarte, ale większość polskich uczniów musi kontynuować naukę zdalną. Mogą to robić na przykład z galerii handlowych.

Nie wszystkie przepisy wprowadzane przez rząd mają sens i nic dziwnego, że ktoś w końcu postanowił z tego zażartować.

koronawirus.lol - generator absurdalnych obostrzeń

Pozwolę sobie wkleić tutaj próbkę twórczości autorów strony:

W godzinach 12:00-12:30 zakupy mogą robić tylko osoby przyjmujące środki przeciwbólowe.

Obowiązuje zakaz organizacji urodzin oraz wystaw psów rasowych.

Hotele dostępne są tylko dla bezdomnych, funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, załóg Polskich Linii Lotniczych LOT oraz wędrownych kuglarzy.

W autobusach może być zajęte maks. 15 miejsc siedzących (lub 25% wszystkich miejsc).

W sklepach mięsnych i siłowniach może przebywać maks. jedna osoba na 3 m kw. pomieszczenia.

Zamknięte są centra wystawiennicze, przedsiębiorstwa usług komunalnych i fabryki akumulatorów litowo-jonowych.

Otwarte zostaną bazarki oraz sklepy średniopowierzchniowe, ale wyłącznie w weekendy.

Nauka zdalna w klasach 4-5 szkół podstawowych, w zespołach szkół oraz na uczelniach leśniczych, za wyjątkiem uniwersytetów korzystających z dofinansowania unijnego (chyba, że rektor stwierdzi inaczej).

W zgromadzeniach może uczestniczyć maks. 5 osób (nie dotyczy bierzmowań oraz spotkań Świadków Jehowy).

Bardzo podoba mi się to wyróżnienie dla wędrownych kuglarzy i zestawienie ich z funkcjonariuszami Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jeśli nudzi wam się na home office, kwarantannie lub na zdalnych lekcjach, zachęcam do zabawy.

Można się trochę pośmiać i poprawić sobie humor w oczekiwaniu na termin szczepienia, tudzież na koniec domowej kwarantanny. No i co by nie mówić, bardzo szanuję takie satyryczne pomysły, obśmiewające naszą rzeczywistość. Szczególnie jeśli nawiązują odrobinę do humoru w stylu Mony Pythona, tak jak robi to generator Koronawirus.lol.

Ogłaszam też konkurs bez nagród

Gdyby ktoś chciał, niech zamieści w komentarzu najlepszy zestaw nowych obostrzeń, który uda mu się wygenerować na stronie koronawirus.lol. Komentarz z największą liczbą głosów przejdzie do historii, a pomysły w nim przedstawione porównamy do nowych obostrzeń, które zostaną przedstawione przez rząd 14 lutego. Powodzenia.



Podobał się ten tekst? Polub go lub udostępnij na Facebooku.