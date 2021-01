Po otwarciu kilku tysięcy punktów szczepień w całym kraju, tempo szczepienia Polaków przeciw COVID-19 wyraźnie wzrosło. W środę minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że liczba osób zaszczepionych przekroczyła już milion.

W liczbie tej mieści się 150 tys. osób, które już otrzymały dwie dawki szczepionki oraz 850 tys. osób, które jak na razie przyjęły pierwszą dawkę szczepionki.

W ostatnich kilku dniach tempo szczepień w Polsce wyraźnie wzrosło. We wtorek zaszczepiono ponad 120 tys. osób.

Czy to tempo da się utrzymać?

Na razie zapewne tak. Polska ma otrzymać do końca pierwszego kwartału 3,1 mln szczepionek. Problem zatem w tym, że gdybyśmy szczepili po 100 000 osób dziennie, to przy założeniu, że milion jest już zaszczepiony, to zapasy szczepionek skończą nam się w połowie lutego i tempo spadnie do zera.

Minister Niedzielski w wywiadach przekonuje, że szczepionek starczy dla wszystkich, bowiem Polska ma zakontraktowanych 85 mln dawek, które „wystarczą na zaszczepienie ponad 50 mln osób”. Jednak szczepionki zakontraktowane to co innego niż posiadane. Kolejni producenci szczepionek informują o problemach z dostarczeniem odpowiednich dostaw, przez co najprawdopodobniej czekają nas przestoje.

Według informacji przekazanych przez ministra w liczbie 85 mln mieści się 41 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez Pfizer/BioNTech oraz 7 mln dawek szczepionki wyprodukowanej przez koncern Moderna. Nawet jeżeli inne szczepionki pojawią się później, to już te produkowane przez te dwa koncerny powinny wystarczyć do uzyskania odporności populacyjnej (pozwolą na zaszczepienie 24 z 31 mln osób dorosłych, do których skierowana jest szczepionka).

Już kilka dni temu Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk informował, że punkty szczepień mają możliwości szczepienia kilku milionów Polaków miesięcznie, wąskim gardłem całego procesu jest jednak tempo dostaw szczepionek.