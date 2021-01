System się zatkał. Pfizer zwolnił z produkcją szczepionek dla Europy, ale obiecuje poprawę

A to oznacza z kolei, że mniej więcej od 25 lutego Pfizer powróci do normalnego tempa dostaw szczepionek do krajów należących do Unii Europejskiej. Obecne problemy to tylko chwilowa czkawka.

Problem z produkcją szczepionek Pfizera to problem całej Europy. Od tego producenta bowiem kraje Unii Europejskiej otrzymują obecnie największą liczbę preparatów przeciw COVID-19.

Winny jest remont fabryki

Szczepionki produkowane dla Unii Europejskiej powstają w fabryce Pfizera w belgijskim mieście Puurs. Traf chciał niestety, że placówka ta wymagała remontu na długo przed tym, jak Pfizer przy współpracy z BioNtech opracował skuteczne szczepionki przeciw koronawirusowi. Nie jest to więc żaden spisek, ani działanie na niekorzyść państw europejskich, które spowodowało chwilowe ograniczenia w dostawach preparatu.

Remont fabryki w Puurs został zakontraktowany jeszcze w zeszłym roku, więc można by nawet zaryzykować stwierdzenie, że opóźnienia pojawiły się zgodnie z planem. Nie sposób odmówić też transparentności Pfizerowi - firma już wcześniej zapowiadała, że dostawy szczepionek do krajów Unii Europejskiej mogą ulec chwilowemu spowolnieniu na przełomie stycznia i lutego.

Pfizer wróci do normalnego tempa produkcji szczepionek od 15 lutego

Remont, który spowodował te chwilowe utrudnienia pozwoli Pfizerowi na zwiększenie produkcji w swojej odnowionej fabryce. Oznacza to, że od 15 lutego (bo wtedy zaplanowano koniec modernizacji belgijskiej fabryki) produkcja szczepionek ruszy pełną parą i, jeśli po drodze nie wydarzy się jakaś losowa katastrofa, dostawy preparatów od Pfizera realizowane będą zgodnie z wcześniej ustalonym przez Unię Europejską harmonogramem. Po cichu liczę na to, że zwiększone możliwości produkcyjne przyspieszą tempo dostaw, dzięki czemu wszyscy będziemy mogli zaszczepić się na koronawirusa trochę wcześniej, niż prognozował to kalkulator szczepień stworzony przez polskich naukowców. Najlepiej przed wakacjami.

Czytelnikom przypominam również o możliwości zgłaszania chęci do odbycia szczepienia na oficjalnej stronie rządowej, którą znaleźć można klikając tutaj.