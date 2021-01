WYKRES DNIA: nowa odmiana koronawirusa bije rekordy. Wystrzeliła liczba zakażeń

55 interakcji

We wrześniu 2020 roku w Wielkiej Brytanii pojawiły się pierwsze doniesienia o nowej, dużo skuteczniejszej odmianie koronawirusa, która, choć nie jest bardziej niebezpieczna, to dużo szybciej rozprzestrzenia się po społeczeństwie.

W listopadzie już 25 proc. nowych zakażeń spowodowanych było przez właśnie tę nową odmianę. Pod koniec grudnia wskaźnik ten wzrósł do dwóch trzecich. Najnowszy wykres nowych zakażeń w Wielkiej Brytanii wskazuje wyraźnie, z czym mierzy się teraz brytyjski rząd.

Nowy wariant koronawirusa. Jeszcze ostrzejszy lockdown

Patrząc na powyższy wykres można zrozumieć, dlaczego premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson mówi o wprowadzeniu jeszcze ściślejszych ograniczeń niż obecnie obowiązujące (według dotychczasowego planu aktualne są już najwyższe). W Szkocji od północy będzie obowiązywał ścisły lockdown obejmujący zakazy w przemieszczaniu się. Według informacji podanej na konferencji prasowej przez Nicolę Sturgeon, pierwszą minister Szkocji i liderkę Szkockiej Partii Narodowej tak ścisłe ograniczenia będą obowiązywały do końca stycznia.

W tym kontekście powstaje pytanie czy nowy wariant koronawirusa dotarł już do Polski. Jakby nie patrzeć, gdy wszystkie kraje pospiesznie zamykały granice z Wielką Brytanią, aby zapobiec przedostaniu się nowego wirusa na swoje terytorium, polskie linie lotnicze LOT wysłały samoloty, aby przywieźć do Polski jak najwięcej rodaków przebywających w Wielkiej Brytanii. Aktualnie już co najmniej 33 kraje na całym świecie potwierdziły pojawienie się u nich brytyjskiej odmiany koronawirusa.

Jakby tego było mało, pojawiają się już doniesienia o jeszcze skuteczniejszej nowej odmianie koronawirusa, która po raz pierwszy zarejestrowana została w RPA. Jeżeli tak zaczyna się 2021 rok, to wkrótce możemy zacząć z sentymentem wspominać 2020 rok.