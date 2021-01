No to się Polacy poszczepili.. Moderna właśnie odwołała dostawę szczepionek

146 interakcji

Wkrótce może się okazać, że seniorzy zapisali się na szczepienia i nic z tego nie wyniknie. Informowaliśmy już o problemach z dostawami szczepionek produkcji Pfizer/BioNTech. Dzisiaj na konferencji prasowej szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk poinformował, że szczepionki, które miały do Polski dotrzeć we wtorek… nie dotrą. Dostawa została przełożona na kolejny weekend.

Warto tutaj zwrócić uwagę na słowa. Minister Dworczyk powiedział, że dostawa została przesunięta najwcześniej na kolejny weekend. Może to sugerować, że opóźnienie będzie poważniejsze.

To już kolejny raz, kiedy producent w ostatniej chwili informuje o zmianie terminu dostawy - mówił minister Dworczyk.

Nie jest to z pewnością dobra informacja, bowiem oznacza ona, że problem jest nie tylko na etapie produkcji szczepionek, ale także na etapie komunikacji producentów z rządami. To z kolei sprawia, że wcześniejsze umawianie pacjentów na szczepienia za pomocą szczepionek, których dostawy są niepewne, może się okazać bezzasadne.

Narodowy Program Szczepień na glinianych nogach

Choć minister Dworczyk zaapelował do innych polityków, aby „nie straszyć Polaków”, to jednak sytuacja naprawdę wygląda nieciekawie. Jakby nie patrzeć, szumnie nazwany Narodowy Program Szczepień, który zaczął się na przełomie roku, już teraz mocno wyhamował. Najpierw Pfizer poinformował o ograniczeniu dostaw szczepionki, teraz to samo robi Moderna.

Jakby tego było mało, wczoraj minister Dworczyk poinformował, że aktualnie nie można się już rejestrować na szczepienie, bowiem wszystkie dostępne dawki szczepionki zostały już rozdysponowane. Choć teoretycznie Polska mogłaby zaszczepić nawet 11 mln Polaków w pierwszym kwartale, to liczba dostępnych szczepionek wystarczy dla jedynie 3,1 mln osób. Co będzie później, nie wiadomo.