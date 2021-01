Angela Merkel: obrzydzimy wam podróżowanie. Polacy: wolimy paszporty dla zaszczepionych

48 interakcji

Im dłużej trwa narodowa kwarantanna, tym więcej pojawia się pomysłów, jak ją zakończyć, by dało się na przykład pojechać w tym roku na wakacje. Wcale nie dziwi, że już połowa Polaków poparłaby pomysł paszportów dla zaszczepionych.

Po blisko roku od wprowadzenia pierwszego lockdownu nastroje w społeczeństwie są fatalne. Rodzice i ich uczniowie mają dość nauki zdalnej, a przedsiębiorcy się buntują, bo kina, teatry, sklepy i restauracje umierają i wpędzają ludzi w długi.

Szczepionka na koronawirusa jak glejt na podróże

Niestety choć szczepionka na koronawirusa została opracowana i rozpoczęła się już jej dystrybucja, miną długie miesiące, jeśli nie lata, zanim społeczeństwo wróci do normy. Powstaje pytanie, co zrobić, by przetrwać do tego czasu. Pojawiały się pomysły, by odmrozić gospodarkę, ale wyłącznie dla zaszczepionych i np. wpuszczać ludzi na koncerty wyłącznie po pokazaniu zaświadczenia o zaszczepieniu (co wcale nie jest takim złym pomysłem, jak się nad tym zastanowić).

Oczywiście tego typu segregowanie ludzi budzi naturalne obawy u osób, które pamiętają co nieco z historii, ale to i tak dziś jedynie dywagacje czysto teoretyczne — w końcu na szczepienie-zapisywani-są wyłącznie seniorzy skończyły nam się szczepionki i nawet seniorzy nie mogą się zapisać na szczepienie od ręki. Mam jednak nadzieję, że kiedyś do momentu, gdy zapisać na szczepienie będzie mógł się każdy dojdziemy.

Okazuje się przy tym, że pomimo dużej aktywności antyszczepionkowców, całkiem spora część naszych rodaków zgodziłaby się, by wprowadzić paszporty dla zaszczepionych, byle tylko mieli szansę wyjechać w tym roku na urlop. Warto przy zauważyć, że nie byłoby to wydarzenie bez precedensu, bo już wcześniej ludzie podróżujący do co bardziej egzotycznych krajów musieli zaświadczeniem o szczepieniu się wylegitymować.

Prawie połowa Polaków zgodziłaby się na paszport dla zaszczepionych — tak wynika z badania IBRiS.

Informację o tym, że Polacy byliby gotowi zgodzić się na taki paszport dla zaszczepionych, przekazał serwis gazeta.pl. Źródłem tej informacji jest badanie przeprowadzone przez Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na zlecenie Rzeczpospolitej i aż 47,5 proc. respondentów popiera ten pomysł, a zdecydowanie źle cenią go jedynie 24,7 proc. badanych.

Jeśli chodzi o to, „Jakie obostrzenia powinny zostać zniesione w pierwszej kolejności”, to 49,3 proc. respondentów wskazuje, że powinny być to „hotele i restauracje”. Jeśli chodzi o galerie handlowe oraz instytucje kultury i sportu, to w obu tych przypadkach ten pomysł popiera co piąta pytana przez IBRiS osoba. To dowód na to, że naprawdę tęsknimy za podróżami.

Rządy z pewnością patrzą na to z przerażeniem.

To właśnie masowe podróże obywateli pomiędzy państwami i kontynentami sprawiły, że koronawirus był w stanie zaatakować w przeciągu kilku tygodni cały świat. Rzeczpospolita podaje jednak, że politycy mają już pomysły na to, by ten „problem” rozwiązać. Angela Merkel miała wręcz powiedzieć, że można sprawić, by podróżowanie nie było atrakcyjne i przyjemne choćby przez wprowadzenie obowiązkowej kwarantanny.

Oprócz tego, jak przekonuje Bild, kanclerz Niemiec stwierdziła, że w celu ochrony obywateli trzeba „tak ograniczyć połączenia lotnicze, żeby nigdzie nie można było pojechać”. Wzbudziło to ogromne obudzenie w niemieckiej branży turystycznej. Trzeba też przyznać, że w takiej sytuacji już żaden paszport by nie pomógł — ani paszport z informacją o szczepieniu, ani nawet paszport Polsatu…



Podobał się tekst? Polub go lub udostępnij na Facebooku.