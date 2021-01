Koniec nauki zdalnej. Dzieci z klas 1-3 wracają do szkół

Minister zdrowia Adam Niedzielski i minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek poinformowali właśnie, że dzieci z klas 1-3 wracają do szkół. Nauka zdalna dla tych najmłodszych dzieci kończy się 18 stycznia.

Z konferencji zorganizowanej wspólnie przez ministerstwo zdrowia oraz ministerstwo edukacji dowiedzieliśmy się, że sytuacja w naszym kraju jest oceniana jako stabilna. Rząd zaczyna ważyć ryzyko pandemiczne względem strat, jakie wywołuje przedłużający się lockdown i wycofuje się z jednego obostrzeń w segmencie edukacji.

Adam Niedzielski i Przemysław Czarnek zapowiedzieli, że najmłodsi uczniowie wrócą do szkół. Oznacza to, że dzieci z klas 1-3 już od przyszłego tygodnia ponownie będą uczęszczać na zajęcia stacjonarne. Do tej pory od wielu tygodni placówki edukacyjne były zamknięte, a uczniowie przeszli jeszcze przed zeszłorocznymi świętami na tzw. naukę zdalną.

Powrót do szkoły dzieci z klas 1-3 zaplanowany został na 18 stycznia 2021 r.

Pozostałe obostrzenia, takie jak konieczność noszenia maseczek i brak możliwości otwarcia restauracji czy siłowni pozostają w mocy, ale ze względu na to, że sytuacja w kraju jest stabilna, rząd zdecydował się na otwarcie szkół dla tych najmłodszych dzieci, w przypadku których nauka zdalna jest najmniej efektywna, a infekcja koronawirusem statystycznie mniej ryzykowna.

Aby zminimalizować ryzyko zarażenia się COVID-19 przez dzieci, które mogłyby przenieść wirusa na swoich rodziców i dziadków, rząd zarządził masowe badanie nauczycieli klas 1-3 na obecność koronawirusa. Odbędzie się ono w tym tygodniu, a ci pracownicy sektora edukacji, którzy otrzymają wynik ujemny, będą mogli mieć kontakt z małoletnimi podopiecznymi. Oprócz tego pojawiły się nowe wytyczne dotyczące reżimu sanitarnego. Mają być „realizowane tam, gdzie to możliwe”.

Adam Niedzielski zauważa przy tym, że sytuacja jest dynamiczna i docierają do nas „sprzeczne sygnały” — w innych krajach koronawirus uderza ze zdwojoną siłą, a my rzekomo radzimy sobie z pandemią relatywnie dobrze. Minister zdrowia nie pozostawia jednak złudzeń: wpływ koronawirus na działalność obciążonej ponad miarę służby zdrowia jest i będzie odczuwalny.