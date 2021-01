Wyleczyli się z COVID-a i nadal cierpią. Te objawy zostają na wiele miesięcy

13 interakcji

Osoby, które przechorowały COVID-19 nie wracają za szybko do zdrowia. Większość odczuwa pojedyncze objawy choroby wiele miesięcy po niej.

Najnowsze wyniki badań opublikowane w periodyku medycznym Lancet opisujące wywiady z 1733 pacjentami (średnia wieku 57 lat), którzy przechorowali COVID-19 wskazują, że aż 76 proc. z nich wciąż odczuwa pojedyncze objawy choroby w sześć miesięcy po początku choroby. Spośród 1265 pacjentów, 1038 (63 proc.) skarżyło się na zmęczenie lub osłabienie mięśniowe, a 26 proc. na poważne problemy z bezsennością.

Prowadzone w Wuhan badania są jednymi z nielicznych aktualnie prowadzonych, w których naukowcy skupiają się na długofalowych skutkach COVID-19. Naukowcy zaangażowani w projekt uważają, że takich badań powinno być więcej. Z uwagi na to, że COVID-19 jest nową chorobą dotychczasowa wiedza ograniczona jest do zakażenia, przebiegu choroby i ewentualnych powikłaniach krótkoterminowych. Jednak najnowsze wyniki wyraźnie pokazują, że całkowite wyleczenie z COVID-19 może wymagać znacznie więcej czasu niż to się dotychczas wydawało. To informacje szczególnie ważne w przypadku pacjentów, u których przebieg choroby był ciężki i którzy wymagali użycia respiratora w toku leczenia.

Objawy COVID-19 utrzymują się długo

Także Światowa Organizacja Zdrowia wskazuje, że choroba wywoływana przez koronawirusa SARS-CoV-2 może wiązać się z długotrwałymi powikłaniami.

Doświadczenia z poprzednich epidemii wywoływanych przez koronawirusy pokazuje, że uszkodzenia płuc u części chorych są nieodwracalne. 38 procent osób, które uległy zakażeniu wirusem SARS wciąż ma obniżoną pojemność płuc, 15 lat po infekcji.

Jednocześnie w ramach tych samych, opisywanych tutaj badań prowadzonych w Wuhan lekarze zmierzyli poziom przeciwciał we krwi i porównali go ze szczytowymi wartościami w trakcie trwania infekcji. Okazało się, że sześć miesięcy po zakażeniu, poziom przeciwciał spadł o ponad połowę (52,5 proc. mniej).

Aktualnie prowadzone w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytania długofalowe badania będą miały na celu opracowanie procedur medycznych, które pozwolą na leczenie tych długotrwałych powikłań po COVID-19.