Polska dostanie szczepionki. Unia Europejska właśnie kupiła 300 mln dawek

Informacje o zakupie kolejnej partii szczepionek produkowanych wspólnie przez firmy Pfizer i BioNTech potwierdziła dzisiaj szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

– Uzgodniliśmy z BioNTechem i Pfizerem rozszerzenie kontraktu o nowe porozumienie, dzięki któremu możemy kupić dodatkowo 300 mln dawek szczepionki. Innymi słowy, to pozwoli nam podwoić liczbę dawek szczepionki Pfizer/BioNTech. Jestem szczególnie zadowolona, że 75 mln dawek z tego zamówienia będzie dostępne w II kwartale. Reszta zostanie dostarczona w III i IV kwartale – powiedziała na konferencji prasowej von der Leyen.

Kolejna partia szczepionek trafi do krajów Unii Europejskiej

Zakontraktowanie zakupu kolejnych 300 mln dawek to bardzo ważna informacja. Popyt na szczepionki aktualnie przewyższa możliwości produkcyjne producentów. Usłyszeliśmy o tym wczoraj podczas konferencji zorganizowanej przez Michała Dworczyka, podczas której szef KPRM stwierdził, że jedyne, co ogranicza polską strategię szczepień, to właśnie dostępność samych szczepionek.

Według oficjalnych rządowych deklaracji do końca marca tego roku Polska ma otrzymać ok. 5 mln 900 tys. dawek, co pozwoli nam na zaszczepienie 2,95 mln pacjentów. Ile szczepionek z nowej partii zakontraktowanej przez UE trafi do Polski? Tego na razie nie wiemy. Eksperci szacują jednak, że z tego zamówienia do Polski trafi dodatkowe 6 mln szczepionek.

Oprócz 300 mln dawek od Pfizera/ BioNTech, unijne kraje czekają wciąż na dostawę preparatów od Moderny. Na razie jednak unijni urzędnicy zakontraktowali tylko 160 mln dawek od amerykańskiego producenta.

Szczepionka Pfizera poradzi sobie z nowymi szczepami koronawirusa

Informacja ta na pewno ucieszy nas wszystkich. Skuteczność szczepionki Pfizera i BioNTech przeciw szczepom koronawirusa, w których doszło do mutacji białka fuzyjnego (wariant N501Y), została potwierdzona wstępnie przez badaczy z Teksańskiego Uniwersytetu Branży Medycznej przy współpracy z ekspertami firmy Pfizer.

Jesteśmy więc na bardzo dobrej drodze do zakończenia tej pandemii. Potrzebujemy jeszcze trochę czasu na wyprodukowanie odpowiedniej liczby szczepionek. Niewykluczone jednak, że w ciągu kilku miesięcy ich producenci zwiększą swoje możliwości produkcyjne.