W poniedziałek, 7 grudnia, zmarł Chuck Yeager, legendarny pilot amerykańskich Sił Powietrznych, który jako pierwszy człowiek w historii poleciał z prędkością większą od prędkości dźwięku.

O śmierci Yeagera za pomocą jego konta na Twitterze poinformowała jego żona Victoria.

Szkolenie lotnicze Yeager rozpoczął w 1942 r., po roku spędzonym na stanowisku mechanika lotniczego. Po zakończeniu II wojny światowej Yeager został pilotem oblatywaczem, który testował nowe typy samolotów.

Do pierwszego lotu z prędkością wyższą od Mach 1 doszło 14 października 1947 roku. Yeager przekroczył tę magiczną granicę na pokładzie samolotu Bell X-1, lecąc na wysokości 13 700 m nad Pustynią Mojave. Miał wtedy zaledwie 24 lata. Po wylądowaniu powiedział, że mógł osiągnąć wyższą prędkość, gdyby tylko w samolocie było więcej paliwa. Bell X-1 do dzisiaj stanowi element stałej wystawy w Smithsonian Air and Space Museum w Waszyngtonie.

Ten przełomowy lot był jednak dopiero początkiem długiej listy osiągnięć Yeagera, który przez cały swój czas w lotnictwie próbował przesuwać granice możliwości. Na pokładzie samolotu Lockheed XF-104 Yeager przekroczył granicę Mach 2, czyli dwukrotnej prędkości dźwięku.

Yeager często powtarzał, że jako pilot „nie koncentruje się na ryzyku, a jedynie na wynikach. Nie ma takiego ryzyka, które byłoby zbyt wysokie, aby zaniechać wykonania zadania”. W Stanach Zjednoczonych takie nastawienie na faktycznie uzyskiwane wyniki oraz fakt, że w ciągu swojej kariery latał na 341 różnych typach samolotów, zrobiły z niego bohatera, a wręcz ikonę.

W międzyczasie, jako doświadczony pilot, Yeager był dowódcą skrzydła podczas wojny w Wietnamie, gdzie wziął udział w ponad 130 misjach. Ostatecznie z wojska odszedł w 1975 r. po 33 latach służby. Mimo to jeszcze w 2012 r. dokładnie 65 lat po pierwszym locie z prędkością dźwięku, w wieku 79 lat poleciał jako pasażer z prędkością 1609 km/h na pokładzie wojskowego samolotu F-15 Eagle.

Historię Yeagera opisał w 1979 r. Tom Wolfe w swoim bestsellerze The Right Stuff (wydanym w Polsce pt. Najlepsi. Kowboje, którzy polecieli w kosmos). Na podstawie książki powstał film o tym samym tytule.