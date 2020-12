Szczepionka Moderny jest w 100 proc. skuteczna w ciężkich przypadkach COVID-19

65 interakcji

Na razie szczepionka miałaby być wykorzystywana tylko w nadzwyczajnych sytuacjach zagrożenia życia. Śmiałość z jaką Moderna chce już teraz oferować swój preparat jest pozytywną wiadomością.

Kierownictwo firmy opublikowało wyniki testów tzw. pierwotnej skuteczności (Primary Efficacy Analysis), z których wynika, że szczepionka opracowana przez Modernę szczepionka mRNA-1273 legitymuje się 100 proc. (sic!) skutecznością, jeśli chodzi o tzw. ciężkie przypadki COVID-19. Oznacza to, że preparat ma całkowitą skuteczność w zapobieganiu rozwojowi choroby, który kończy się najczęściej koniecznością hospitalizacji pacjenta.

Szczepionka Moderny gotowa do użycia

To bardzo, ale to bardzo dobra wiadomość. Dlatego też zresztą Moderna już teraz zwróciła się do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków z wnioskiem o rejestrację swojego preparatu i dopuszczenie go do użycia w nadzwyczajnych przypadkach.

— Pozytywna pierwotna analiza potwierdza zdolność naszej szczepionki do zapobiegania chorobie COVID-19 z 94,1 proc. skutecznością i, co równie ważne, zdolnością do zapobiegania ciężkiemu przebiegowi COVID-19. Wierzymy, że nasza szczepionka zapewni nowe i potężne narzędzie, które może zmienić przebieg tej pandemii - powiedział Stephane Bancel, dyrektor generalny koncernu Moderna.

Oprócz wniosku do FDA, Moderna ubiega się również o dopuszczenie mRNA-1273 przez Europejską Agencję Leków i o dopisanie preparatu do Wykazu Zastosowań Awaryjnych (EUL) w Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Jednym słowem: Moderna chce czym prędzej zarejestrować swój produkt na całym świecie i rozpocząć masową jego masową produkcję i dystrybucję.

Ryzyko się opłaciło

Przypomnijmy, że amerykański Narodowy Instytut Alergii i Chorób Zakaźnych zarekomendował plan, który zakłada, ze Moderna rozpocznie masową produkcję mRNA-1273 przed zakończeniem trzeciej fazy badań. Było to nieco ryzykowne zagranie, ale wszystko wskazuje na to, że się udało i że Moderna powinna wyrobić się z do końca roku z wyprodukowaniem ok. 100 mln. porcji swojej szczepionki. Tym samym Amerykanie jako pierwsi będą mieli przetestowaną i gotową do podania szczepionkę na początku 2021 r.

Czy mRNA-1273 trafi do Polski? Trudno powiedzieć. Zakup szczepionki dla naszego kraju odbędzie się za pośrednictwem Komisji Europejskiej, która do tej pory podpisała umowy z trzema firmami biotechnologicznymi. Są to: AstraZeneca, Sanofi-GSK oraz Johnson & Johnson. Rezultatem tych trzech umów jest rezerwacja zakupu miliarda dawek szczepionek (które jeszcze nie powstały, wszyscy mają nadzieję, że to tylko kwestia czasu).

Przedstawiciele Komisji Europejskiej mają negocjować podpisanie kolejnej umowy z Pfizerem, której przedmiotem będzie zakup kolejnych 300 mln dawek. O negocjacjach z Moderną jak na razie nie wiadomo nic, możemy jednak przypuszczać, że Komisja Europejska nie zignoruje preparatu opracowanego przez Amerykanów. Szczepionki zakupione w ramach umów zawartych przez Komisję Europejską zostaną rozdzielone pomiędzy państwa członkowskie.