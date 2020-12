ZDJĘCIE DNIA: te iPady czekają w szpitalu na wirtualne odwiedziny chorych na COVID-19

Pandemia zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 dała nam w tym roku w kość. Nam wszystkim, na całym świecie. Nadchodzące święta Bożego Narodzenia będą pierwszymi, w które wiele rodzin nie spotka się w większym gronie. Jeżeli to was przygnębiło, to pomyślcie jak wygląda sytuacja osób przebywających obecnie w szpitalach.

Ze względu na ścisłe obostrzenia sanitarne aktualnie nie ma absolutnie żadnej możliwości odwiedzenia bliskich przebywających na oddziałach szpitalnych.

Osoby znajdujące się w szpitalu z powodu poważnego przebiegu COVID-19 nie mają szans na to, aby jeszcze raz spotkać się ze swoimi bliskimi.

Użytkownik shaka_sulu opublikował na portalu Reddit zdjęcie wykonane w jednym ze szpitali (niestety, nie jesteśmy w stanie ustalić gdzie dokładnie) przedstawiające kilkadziesiąt iPadów zainstalowanych na statywach. Urządzenia te mają za zadanie umożliwić kontakt pacjentów chorujących na COVID-19 z bliskimi znajdującymi się poza terenem szpitala.

Z pewnością jest to ponura wizja, która nawet dzisiaj, w 2020 r., wydaje się surrealistyczna. Jednak dla chorych i ich rodzin stanowi okrutną rzeczywistość.

Bądź przy mnie - wsparcie społeczne i duchowe dla chorych hospitalizowanych z powodu COVID-19

To nazwa akcji realizowanej w polskich szpitalach przez Polskie Towarzystwo Opieki Duchowej w Medycynie (PTODM) we współpracy z Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia, Zespołem Konferencji Episkopatu Polski s. Duszpasterstwa Służby Zdrowia i Polską Radą Ekumeniczną. Akcję patronatem honorowym objął natomiast Rzecznik Praw Pacjenta.

Celem programu jest zapewnienie, aby chorzy na COVID-19 nie byli samotni w szpitalu, zwłaszcza w okresie zagrożenia, bezradności i umierania i aby nikt nie był pozbawiony opieki duchowej właśnie wtedy, gdy najbardziej jej potrzebuje - mówi prof. Małgorzata Krajnik, prezes PTODM.

W całą akcję włączył się także Polkomtel, operator sieci Plus z Grupy Polsat, która wraz z Zygmuntem Solorzem przeznaczyła na walkę z epidemią już około 50 mln zł. Firma przekazała szpitalom smartfony z pakietem darmowych rozmów i transmisji danych. Z pomocą tego sprzętu chorzy na COVID-19, szczególnie niesamodzielni, w stanie ciężkim czy zagrożenia życia będą mogli w tym krytycznym czasie skontaktować się z bliskimi.

Choć kontakt wirtualny nigdy nie zastąpi kontaktu osobistego, to w sytuacji kiedy do wyboru mamy albo brak kontaktu, albo rozmowę wirtualną, ta druga opcja jest nieoceniona.