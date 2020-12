3 interakcji

Od kilku dni w brytyjskiej prasie pojawiają się doniesienia o pojawieniu się nowej odmiany koronawirusa. Według lekarzy jest ona dużo bardziej zaraźliwa od dotychczasowej. Aktualna sytuacja pandemiczna jest na tyle poważna, że na informację o nowej odmianie kolejne kraje zamykają granicę dla osób podróżujących z Wielkiej Brytanii.

Według dostępnych danych nowa odmiana wirusa odpowiada aż za 60 proc. nowych zakażeń w samym Londynie. Jak na razie zarejestrowano ponad tysiąc zakażeń tym wariantem wirusa.

Lepiej chuchać na zimne

W reakcji na tę informację władze Holandii i Belgii zamknęły granicę lotniczą dla samolotów z Wielkiej Brytanii, przy czym ten drugi kraj blokuje także granicę kolejową. W niedzielę podobne decyzje podjęły już rządy Włoch i Austrii. Polski rząd także rozważa wprowadzenie tymczasowego zakazu lotów do i z Wielkiej Brytanii.

Specjaliści podkreślają jednak, że o ile nowy szczep wydaje się być nawet 70 proc. bardziej zaraźliwy, to nie oznacza to, że prowadzi on do wyższej śmiertelności lub nie reaguje na przygotowywane aktualnie szczepionki.

WHO apeluje do krajów europejskich

W reakcji na pojawienie się mutacji dotychczas badanego koronawirusa Światowa Organizacja Zdrowia zaapelowała do władz wszystkich krajów europejskich o zaostrzenie restrykcji sanitarnych. Mimo szybkiej reakcji pierwszych krajów europejskich pojedyncze przypadki nowego wirusa zarejestrowano już w Danii, Holandii oraz Austrii.

W samej Wielkiej Brytanii, mimo wcześniejszych zapewnień, premier Boris Johnson wprowadził częściowy lockdown na południu Anglii.

Jak widać pandemia koronawirusa nie zamierza się skończyć wraz z surrealistycznym 2020 rokiem i póki co wygrywa z nami. Miejmy tylko nadzieję, że szczepienia pozwolą na przynajmniej częściowe opanowanie pandemii i powrót do względnej normalności.