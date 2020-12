Kwarantanna narodowa od 28 grudnia w całej Polsce. W sylwestra godzina policyjna

76 interakcji

Kwarantanna została oficjalnie zapowiedziana podczas dzisiejszej konferencji Ministerstwa Zdrowia. Nowe przepisy mają obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia.

Co to oznacza? Oprócz dotychczasowych obostrzeń, rząd ogłosił, że 28 grudnia zostaną zamknięte hotele, galerie handlowe i stoki narciarskie.

Kwarantanna narodowa

Z danych rządowych wynika, że epidemia w Polsce nieco spowolniła i nie przekroczyliśmy zakładanego przez rząd progu, który spowodowałby automatyczne wprowadzenie kwarantanny narodowej, niemniej jednak i tak ją wprowadzamy. Być może jest to reakcja na wprowadzane obostrzenia w innych krajach europejskich. Niemcy, Czechy i Słowacja szykują się na trzecią falę pandemii i wprowadzają u siebie surowe restrykcje.

— Apeluję do każdego z państwa, każdego Polaka, o odpowiedzialność: za siebie, za swoich bliskich, za zachowanie, które przestrzega normy i regulacje, które wprowadzamy. Wiem jednak, że same apele nie pomogą, same apele to za mało - powiedział Adam Niedzielski na dzisiejszej konferencji.

Jeśli chodzi o nowe restrykcje, to w zasadzie ograniczają się one do zamknięcia hoteli, galerii handlowych i stoków narciarskich. Być może, do 28 grudnia Ministerstwo Zdrowia uzupełni tę listę o kolejne obostrzenia. Na razie jednak to jedyne nowe obostrzenia, które zostaną wprowadzone na stałe.

Do tego dochodzi jeszcze godzina policyjna w noc sylwestrową

Oficjalnie nazwano to zakazem przemieszczania się, który będzie obowiązywał od godziny 19:00 31 grudnia do godziny 06:00 dnia 1 stycznia. Celem tego obostrzenia jest oczywiście uniemożliwienie gromadzenia się ludzi na ulicach, co w Sylwestra jest dość powszechnym zjawiskiem. Osoby, które złamią ten zakaz zostaną ukarane mandatem.

Kwarantanna narodowa będzie obowiązywać od 28 grudnia do 17 stycznia.