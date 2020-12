Kto odpowiada za pandemię koronawirusa? Naukowcy pokazują palcem na was

Co więcej, nie tylko na was, ale także na nas; generalnie na wszystkich ludzi. Oburzające! Chyba.

Winni jesteśmy my, a dokładniej nasze niepohamowane zapędy, by podporządkować sobie całą naturę. Rosnąca globalizacja, urbanizacja i powszechny chów bydła doprowadziły z czasem do utraty różnorodności w wielu ekosystemach wcześniej tętniących życiem. Nieustannie eksploatujemy biosferę i geosferę niewiele troszcząc się o to, że giną w wyniku naszej ingerencji kolejne ekosystemy, znikają kolejne gatunku roślin i zwierząt. Takie środowisko tworzy doskonałe warunki do powstawania nowych pandemii, bo osłabiona fauna i flora jest zaś zdecydowanie łatwiejszym celem dla niebezpiecznych wirusów.

Bliżej przyjrzeli się sprawie naukowcy pracujących pod kierownictwem zespołu z Instytutu Badań nad Ewolucją i Poznaniem im. Konrada Lorenza. W jego skład weszli biolodzy, antropolodzy, filozofowie nauki, ekonomiści środowiskowi oraz geografowie. Postanowili oni sprawdzić, jaki jest związek między różnorodnością na świecie a potencjałem pojawienia się pandemii. Biorąc pod uwagę wnioski, do jakich doszli, nie możemy być raczej z siebie dumni.

Różnorodność najlepszym lekarstwem

Badacze przekonują, że negatywny wpływ człowieka na różnorodność całej geosfery i biosfery odbił swoje piętno także na antroposferze.

Po podzieleniu całego zjawiska pandemii na takie trzy główne domeny (biosfera, geosfera i antroposfera) naukowcy przeanalizowali artykuły naukowe, prasowe i wyniki badań dotyczące pandemii na przestrzeni ostatniego roku.

Tak szeroka analiza pozwoliła wskazać, że pandemia jest skutkiem społecznego oraz środowiskowego zmniejszania różnorodności zarówno wśród ludzi, jak i całego świata biologicznego i geologicznego. Wszystkie te strefy wzajemnie na siebie wpływają i negatywne zmiany w jednej w efekcie prowadzą do negatywnych skutków w dwóch pozostałych.

Wpływ człowieka na różnorodność całej biosfery niejako przygotował podłoże na przyjście pandemii. Wprowadzona na początku roku kwarantanna paradoksalnie może przynieść biosferze chwilową ulgę, która pozwoli przywrócić trochę różnorodności w biosferze i geosferze, ale pozytywne skutki będą tylko chwilowe.

W swoim artykule badacze stwierdzają, że pandemia zachorowań na COVID-19 wyraźnie wskazuje, że aby poradzić sobie z obecną, ale także zapobiec przyszłym pandemiom, musimy jak najszybciej przywrócić różnorodność w sferze zarówno ekologicznej, jak i społecznej i ekonomicznej. Tylko ona bowiem może doprowadzić do większej odporności środowiska.

W tym celu wszyscy powinniśmy przyłączyć się do obrony różnorodności wśród ludzi, ale także do zachowania jak największej różnorodności środowiska naturalnego i geologicznego.

No tak, i znowu wszystkiemu winni są ludzie. Z drugiej strony... nie sposób się z tym nie zgodzić.