Szczepionka na koronawirusa będzie w Polsce darmowa. Najpierw skorzystają z niej wybrani

Podczas dzisiejszej konferencji szefa rządu dowiedzieliśmy się nieco więcej o planach związanych ze szczepieniami przeciwko koronawirusowi.

Minister Zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że jeszcze w tym tygodniu pojawią się wytyczne pozwalające rozpocząć nabór chętnych do pracy w zespołach szczepionkowych, które w całym kraju będą odpowiadały za szczepienie przeciwko koronawirusowi.

Z uwagi na skalę projektu, planowana procedura szczepienia została maksymalnie uproszczona. Każdy chętny będzie mógł zarejestrować się na szczepienie online lub bardziej tradycyjnie, np. przez telefon. Potem wystarczy tylko zgłosić się do punktu szczepień po pierwszą, a trzy tygodnie później po drugą dawkę szczepionki.

To nie są tanie rzeczy

Premier Mateusz Morawiecki przyznał, że na zakup szczepionek Polska będzie musiała przeznaczyć od 5 do nawet 10 mld złotych, jednocześnie zaznaczając, że zabezpieczono już odpowiednie środki w budżecie.

Jednocześnie premier rozwiał wszelkie wątpliwości: szczepionka będzie bezpłatna dla każdego, kto zdecyduje się zaszczepić.

Nie wiadomo jeszcze, kiedy rozpocznie się program powszechnego szczepienia. Wszystko zależy od tego, jak szybko zaszczepione zostaną osoby z grup priorytetowych, tj. służby medyczne, pracownicy zakładów opiekuńczych, służby mundurowe i osoby starsze. Według szacunków Ministerstwa Zdrowia to ponad 6 milionów osób.

I co z tego, że jesteście młodzi?

Choć przyjęcie szczepionki będzie całkowicie dobrowolne, to premier zachęca wszystkich do podjęcia decyzji o szczepieniu, bo o ile osoby młode mogą przejść COVID-19 łagodnie lub nawet bezobjawowo, to szczepieniem mogą ochronić osoby sobie bliskie, które są bardziej narażone na poważny przebieg choroby. Swoją drogą, ciekawe, czy na COVID-19 zaszczepi się prezydent Andrzej Duda, wszak na grypę się nie szczepi „bo nie”.