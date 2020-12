Dostaniesz e-zaproszenie na szczepienie. Masz 60 dni na skorzystanie

78 interakcji

Polski rząd zdradził, w jaki sposób będzie przebiegała walka z koronawirusem. Docelowo wszyscy Polacy otrzymają e-zaproszenie na szczepienie, ale z początku na Covid-19 będą mogły zaszczepić się tylko wybrane grupy obywateli.

Szczepienia na koronawirusa w Polsce będą powszechne i bezpłatne, a już w przyszłym roku szczepionkę będą mogli przyjąć wszyscy chętni. Każdy otrzyma e-zaproszenie, dzięki któremu będzie można zaszczepić się w jednej ze wskazanych przez służbę zdrowia placówek. Zapisy przez darmową infolinię pod numerem 989 lub (22) 62 62 989 ruszą już 15 stycznia 2021 r., ale pierwszeństwo będą miały wybrane grupy obywateli. Znamy już harmonogram tego procesu.

Powszechne szczepienie na koronawirusa

Wysyłanie e-zaproszeń ze strony państwa, dzięki którym będziemy mogli przyjąć szczepionkę, rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2021 r. Każde z nich będzie ważne przez 60 dni od dnia wysyłki. Z początku będą one przekazywane obywatelom w transzach zgodnych z podaną wcześniej kolejnością szczepień konkretnych grup społecznych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19, a na koniec otrzymamy je wszyscy.

Szczepionka będzie bezpłatna, a otrzymać ją będzie można w punktach realizacji szczepień ujętych w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw Covid-19. Oprócz tego, jak podaje TVP Info, lekarze będą mogli wystawiać indywidualne e-skierowania na szczepienie (jeśli ktoś nie ma numeru PESEL lub np. nie mógł się stawić w pierwszym wyznaczonym terminie). Wystarczy do tego dostęp do aplikacji webowej i nie jest wymagana umowa z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jakie są etapy szczepienia na koronawirusa?

Pierwszy etap, nazywany „etapem zero”, rozpoczął się 27 grudnia 2020 r. W jego ramach szczepionkę otrzymują w pierwszej kolejności pracownicy placówek służby zdrowia, Domów Pomocy Społecznej i personel administracyjny tych jednostek. Po nim rozpocznie się de facto pierwszy etap, w którym zaszczepieni zostaną pensjonariusze Domów Pomocy Społecznej oraz Zakładów Opiekuńczo-Leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu.

Do tego w ramach 1 etapu szczepionkę otrzymają osoby powyżej 60. roku życia (w kolejności od najstarszych), a także służby mundurowe, nauczyciele. W przypadku osób najstarszych pierwszeństwo będą mieli ci obywatele, którzy są aktywnie zawodowo lub są „w trakcie diagnostyki i leczenia wymagającego wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia oraz z chorobami współistniejącymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19”.

Kto jeszcze zaszczepi się w pierwszym etapie?

Na szczepionkę w pierwszej kolejności mogą liczyć także żołnierze Wojska Polskiego, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej, jak również funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Straży Gminnej i Miejskiej, Straży Pożarnej. Do tego dochodzą pracownicy jednostek TOPR oraz GOPR, którzy „biorą bezpośredni udział w działaniach przeciwepidemicznych i odpowiadają za bezpieczeństwo narodowe”.

Dopiero potem rozpocznie się drugi etap szczepień, ale nadal nie wszyscy będą mogli zgłosić się po szczepionkę. Państwo przewiduje bowiem, że zanim szczepionka będzie dostępna powszechnie, otrzymają ją osoby w wieku poniżej 60 lat, ale „z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia”, które wymagają „wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia”. Na liście chorób są:

przewlekłe choroby nerek;

deficyty neurologiczne (np. demencja);

choroby płuc;

choroby nowotworowe;

cukrzyca;

POChP;

choroby naczyń mózgowych;

nadciśnienie tętnicze;

niedobory odporności;

choroby układu sercowo-naczyniowego;

przewlekłe choroby wątroby;

otyłość;

choroby związane z uzależnieniem od nikotyny;

astma oskrzelowa;

talasemia;

mukowiscydoza;

anemia sierpowata.

TVP podaje przy tym, że powyższa lista chorób przewlekłych została zarekomendowana przez Radę Medyczną, ale rząd nie wyklucza, że może być ona później aktualizowana, a niektórzy chorzy mogą otrzymać wyższy priorytet. Warto też wspomnieć, że ramach drugiego etapu zakwalifikowane będą także „osoby bezpośrednio zapewniające funkcjonowanie podstawowej działalności państwa i narażone na zakażenie ze względu na częste kontakty społeczne”.

Trzeci etap szczepień koronawirusa i powszechny dostęp do szczepionki.

Dopiero gdy wszystkie powyższe grupy większego ryzyka otrzymają możliwość zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi, skorzystać z bezpłatnej szczepionki będzie mogła cała reszta pełnoletnich obywateli Polski oraz obcokrajowcy z prawem do stałego lub czasowego pobytu na terenie naszego kraju. Wedle wstępnego planu ten trzeci etap rozpocznie się już w pierwszym kwartale 2021 r. Resort Zdrowia poda dokładne daty dla konkretnych grup wiekowych w późniejszym terminie. E-zaproszenie dostanie jednak docelowo każdy z nas.

E-zaproszenie na szczepienie ważne będzie przez 60 dni od daty wysyłki, a system P1 będzie je generował automatycznie. Umawiać się na konkretny termin będziemy poprzez centralny system e-rejestracji. W jego ramach zintegrowane mają zostać indywidualne grafiki przyjęć poszczególnych punktów. Wizytę będzie można umówić na przygotowanej w tym celu infolinii, ale zapisy będą realizowane także przez internet w ramach Internetowego Konta Pacjenta, bezpośrednio w punktach szczepień i w placówkach, które wystawiły e-skierowanie.

Po otrzymaniu e-zaproszenia będzie można zaszczepić się przeciwko koronawirusowi w punktach realizujących szczepienia w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19. Są nimi przychodnie Państwowej Opieki Zdrowotnej i stacjonarne placówki medyczne. Do tego będzie można tego dokonać u lekarzy samodzielnie prowadzących praktykę, w mobilnych zespołach szczepiących, w szpitalach, w centrach szczepiennych szpitali rezerwowych i nawet… we własnym domu — ale tylko w przypadku osób obłożnie chorych.

Co ciekawe, po udaniu się do punktu szczepień nie trzeba będzie podawać numeru e-skierowania.

W celu uzyskania szczepionki ma wystarczyć podanie danych osobowych, bo system e-rejestracji ma być zintegrowany z systemem P1, co umożliwi weryfikację ważności e-skierowania. Oprócz tego, by ułatwić obywatelom zaszczepienie się, Narodowy Fundusz Zdrowia będzie dwukrotnie wysyłał do pacjentów SMS-y z informacją o miejscu i terminie szczepienia (szczepionka przeciwko koronawirusowi wymaga podania dwóch zastrzyków w odstępie trzech tygodni).

Szczepienia można dokonać przy tym o dowolnej porze dnia i nie trzeba przychodzić na czczo, aczkolwiek dobrze być wypoczętym. Po wykonaniu obu etapów informacja o zaszczepieniu wpisana zostanie do e-Karty Szczepień obywatela w systemie P1, a do tego zostanie mu wydane zaświadczenie z kodem QR, które ma umożliwić korzystanie z benefitów dla osób zaszczepionych.



Podobał się tekst? Polub go lub udostępnij na Facebooku.