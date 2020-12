COVID, foliarze, Apple M1 i Cyberpunk 2077. Wybraliśmy hity i kity 2020 roku

Co było hitem, sukcesem, pozytywnym zaskoczeniem, a co było hitem, porażką i rozczarowaniem w 2020 r.? Odpowiedź uzasadnij. Blogerzy Spider's Web odpowiadają w tekście, a Czytelnicy Spider's Web w komentarzach

Hubert Taler: KIT - epidemia COVID-19

Epidemia COVID-19, która rozpoczęła się jeszcze w 2019 roku, ale prawdopodobnie dopiero w 2020 trafiła do Europy i USA, uświadomiła mi, jak delikatnym i słabym gatunkiem jesteśmy. Nasza cywilizacja okazała się nieprzygotowana na taką sytuację. Bardzo nisko oceniam naszą odpowiedź na nią - zarówno na poziomie całych krajów, jak i na poziomie indywidualnym. Tak naprawdę byliśmy o jedną mutację koronawirusa od globalnej katastrofy, a wciąż zabrakło w większości z nas wiary w informacje, jakie otrzymywaliśmy od próbujących nadążyć za wydarzeniami naukowców.



Epidemia uświadomiła mi też, jak duży odsetek przychodów globalnej gospodarki to rzeczy… niepotrzebne. Takie, z których możemy przestać korzystać i nadal nic się nie stanie. Rozrywka, podróże, jedzenie w restauracjach. Co by się stało, gdybyśmy przeznaczyli te pieniądze na badania i rozwój?



Skutki gospodarcze, społeczne i psychologiczne COVID-19 będziemy obserwować jeszcze przez lata. Wierzę jednak, że wyjdziemy z tego mądrzejsi, bardziej otwarci na nowe metody komunikacji i zdalnej pracy, i… lepiej obeznani z higieną osobistą.

Mateusz Nowak: HIT - szczepionka na COVID

Hitem roku jest dla mnie szczepionka na COVID. A dokładniej to, jak szybko ją udało się stworzyć, wyprodukować i rozpocząć rozprowadzanie po świecie. Dokonano tego z zachowaniem procedur bezpieczeństwa oraz bez pomijania etapów niezbędnych do wypuszczenia nowej szczepionki. Udało się to zrobić głównie dlatego, że pandemia mocno uderzyła w świat, więc nie było problemów z finansowaniem badań. Dodatkowo spora liczba osób chorych na COVID przełożyła się na przyśpieszenie badań, bo nie było trzeba długo szukać ochotników, co bywa problemem przy tworzeniu szczepionek na rzadkie choroby. Szczepionki na COVID zostały przebadane i uznane za skuteczne. Dzisiaj nie wiemy jednak, jakie mogą być długofalowe konsekwencje przyjęcia szczepionki, jak długo utrzyma się ochrona, itd. Niemniej już teraz możemy uznać za sukces tak szybkie przygotowanie działających szczepionek na chorobę, która zatrzymała świat.

Przemysław Pająk: HIT - Apple M1

Kto by pomyślał!? No kto by pomyślał, że w 2020 r. nadejdzie absolutne trzęsienie ziemi na rynku komputerów PC. Od lat przecież niewiele się tu działo, a tu nagle bum - Apple prezentuje pierwsze komputery z autorskim SoC na bazie technologii ARM i… wyrzuca na śmietnik wszystkie produkty konkurencji. Apple M1 miażdży absolutnie całą konkurencję na rozwiązaniu Wintel, czyli połączeniu architektury procesorów Intela oraz oprogramowania systemowego Microsoftu. Okazuje się, że pierwszą generacją własnej architektury sprzętowej Apple może okazać się lepszy o rok świetlny od całej konkurencji pod kątem: szybkości, wydajności działania oraz czasu działania na jednym ładowaniu baterii! Prawdziwym dobiciem Intela jest działanie środowiska emulacyjnego na M1 - Rosetta 2 - nawet emulacja jest znacznie lepsza od systemowego działania aplikacji na intelowskich komputerach.

Matylda Grodecka: HIT - gdzie dwóch się bije, tam klient korzysta

Dwie wielkie korporacje starły się w tym roku ze sobą w sposób iście spektakularny – były ostre słowa, poważne zarzuty, prześmiewcze filmy i mobilizowanie społecznościowych armii. Poszło oczywiście o sprawiedliwość, uczciwość oraz prawa graczy i klientów obu platform pieniądze. I choć wojna, nawet ta prawnicza, jest brutalna, a żadna ze stron jeńców brać nie myśli, to trudno nie dostrzec w niej szansy. Bo gdy dwóch technologicznych gigantów szarpie się między sobą, my możemy na tym skorzystać. Już teraz nieugięty dotychczas Apple nieco spuścił z tonu i obniżył aż o połowę prowizję pobieraną od najmniejszych twórców aplikacji. A przecież może się okazać, że to tylko pierwszy krok.



Szef Epic Games, zarzucając Apple'owi działania monopolistyczne, nie stoi na placu boju sam. Za nim rośnie fala krytyków nie tylko firmy z Cupertino, ale Big Techów w ogóle. W tym roku po raz pierwszy przesłuchano wszystkich szefów GAFA (Google'a, Apple'a, Facebooka i Amazona) i choć ich zeznania przeciętnego widza pewnie znudziły, były szalenie ważnym sygnałem dla całej branży – nadchodzi koniec nietykalności.



W Dolinie Krzemowej robi się coraz goręcej i nie jest to tylko wynik globalnego ocieplenia.

Tomek Domański: KIT- Cyberpunk 2077

Jeśli chodzi o kit, to pozwolę sobie wskazać Cyberpunka 2077. Nawet nie chodzi tu o wszędobylskie błędy i niedoróbki, tylko o to, że twórcy bardzo mocno przesadzili z zapowiedziami tej gry. CD Projekt Red obrał jedną z gorszych strategii na marketing tej gry, wmawiając nam od dawna, że konsole starej generacji poradzą sobie z Cyberpunkiem bez żadnych problemów. No cóż…

Przemysław Pająk: KIT - nauczanie zdalne w czasie pandemii

Pandemia obnaża wiele problemów polityczno-społeczno-systemowych, ale chyba najbardziej absolutne zacofanie technologiczne znacznej części naszego społeczeństwa, niestety w parze z wielkimi nierównościami finansowymi. W najgorszy sposób objawia się to w systemie nauczania zdalnego, co jako ojciec dwójki chłopców w wieku szkolnym (podstawówka + szkoła średnia) mam nieprzyjemność naocznie obserwować i doświadczać.



Nauka zdalna to absurd, próba oszukiwania samych siebie. To wieczne problemy techniczne, wynikające w 75 proc. z kompromitującej niewiedzy technologicznej nauczycieli i zarządców szkół, a 25 proc. z fatalnego stanu sprzętu tech, jakiego używają aktorzy rynku edukacyjnego.



Niestety mam wrażenie graniczące z pewnością, że prawdziwie fatalne skutki beznadziejnej nauki zdalnej będziemy odczuwać przez wiele lat. Na rynek pracy oraz do dorosłego społeczeństwa dostaną się ludzie kompletnie bez części istotnego wykształcenia, nauczeni cwaniactwa i olewania.

Mateusz Nowak: KIT - foliarstwo wyszło na ulice

Kitem/porażką roku są dla mnie antyszczepionkowcy, antypięćgieowcy i inni spiskowcy. Oczywiście teorie spiskowe istniały przed 2020 r., ale z mojej obserwacji wynika, że pozostawały one głównie w gronie internetowych folarzy. W 2020 r. foliarstwo wyszło na ulice. W całej Polsce na słupach i altanach śmietnikowych wiszą kartki wzywające do walki z 5G, wieszane są wezwania do zdejmowania maseczek, (dez)informacje o plandemii oraz antyszczepionkowe kłamstwa. Skala tych zjawisk jest zaskakująco duża i obawiam się, że trudno będzie ten trend zatrzymać. W 2020 r. mleko się rozlało. W 2021 r. stęchnie.

Moim technologicznym hitem roku jest bez wątpienia nowa architektura Apple M1 stosowana w nowych komputerach tej firmy. Podobnie jak Marcin, kupiłem MacBooka Pro 13" z M1 jestem nim zachwycony. A to przecież dopiero początek, bo Apple w 2021 zaprezentuje całą gamę nowych, bardziej zaawansowanych Maków. Skoro moi przedmówcy już o tym trochę napisali, to nie będę się dublować. Z reszta, wystarczy przejrzeć YouTube’a, aby zobaczyć, że nowe Maki chwalą nawet najwięksi przeciwnicy marki z Cupertino. Takie rzeczy się nie dzieję przypadkowo.



Jako że na co dzień siedzę mocno w branży foto i wideo, to skupię się na aparatach. Według mnie największym hitem tego roku są zaprezentowane razem pełnoklatkowe bezlusterkowce Canon EOS R5 i R6. Canon EOS R5 z matrycą 45 Mpix, genialnym systemem AF i filmami 8K to aparat przełomowy, niemal kompletny, który sprawdzi się zarówno w rękach fotografów, jak i filmowców. Z kolei sporo tańszy Canon EOS R6 to realny konkurent Sony A7 III, czyli chyba obecnie najpopularniejszego sprzętu w swojej klasie. To aparaty, na które od dawna czekaliśmy. A dla Canona moment przełomowy, w którym grubą kreską zaczyna oddzielać od lustrzanek, nie tracąc niemal nic z ich dobrodziejstw.

Piotr Grabiec: HIT - konsole nowej generacji

Poprzednia generacja konsol już na starcie rozczarowywała mocą obliczeniową, ale tym razem nie zaliczyliśmy powtórki z rozrywki. Nowe sprzęty zapewniają wsparcie dla rozdzielczości 4K i 60 klatkach na sekundę i wspierają ray-tracing, a dzięki dyskom SSD działają pieruńsko szybko. To wszystko zawstydza nawet sporo droższe pecety. Nie sposób też wybrać jednego z tych dwóch sprzętów jako hitu roku, bo tak naprawdę trudno teraz patrzeć na nie jak na bezpośrednią konkurencję, skoro „Xbox jest jak Netflix, a PlayStation jak kino”. Z jednej strony mamy tanie granie w abonamencie, czego u Sony teraz nam brakuje, a z drugiej fantastyczne gry na wyłączność, na które Microsoft nie ma odpowiedzi.



Są w tym wszystkim jednak dwie łyżki dziegciu — przede wszystkim w kwestii dostępności, bo jeśli ktoś nie złożył preordera i nie miał szczęścia w dniu premiery, to mógł zapomnieć o kupieniu tych sprzętów pod choinkę. Pewnym pocieszeniem dla nich, a zgrzytem dla tych, którym się zakupić PlayStation 5 lub Xboksa Series udało jest zaś to, że jak ja razie gier faktycznie wykorzystujących potencjał nowego hardware’u jest jak ja lekarstwo.

Marcin Połowianiuk: HIT - Apple M1

Rok 2020 to dla mnie rok ciszy w segmencie elektroniki użytkowej. Konsole nowej generacji na dobre zerwały z dyskami HDD na rzecz niemych SSD, dodając do tego lepsze zarządzanie energią i cichszą pracę pod obciążeniem.



Królem ciszy jest jednak MacBook Pro z procesorem M1. Laptop - a ściślej rzecz ujmując, procesor Apple M1 napędzający to urządzenie - wyznaczył nową jakość pracy. Sprzęt okazał się tak dobry, że po kilku dniach testowania go na wypożyczonym egzemplarzu kupiłem własnego MacBooka Pro z procesorem M1.



Nowa architektura sprawia, że komputer łączy cechy, których dotychczas nie dało się połączyć. MacBook jest jednocześnie bezgłośny, chłodny, ma ogromny zapas mocy, a przy tym działa piekielnie długo na jednym ładowaniu. Do tego mimo zmiany architektury nie ma żadnych problemów z uruchamianiem dotychczasowych aplikacji stworzonych z myślą o procesorach Intela. Aż trudno przewidzieć, jakie będą kolejne komputery Apple’a z autorskimi procesorami, skoro już pierwsza generacja tych urządzeń jest tak dobra.



A jeśli chodzi o kit roku, absolutnym i bezkonkurencyjnym zwycięzcą kategorii jest koronawirus. Jeśli chodzi o biznes, cała branża nowych technologii borykała się z zamrożeniem gospodarki, a później z problemami w dostawach urządzeń i podzespołów. Koronawirus był też dużym wyzwaniem od strony technologicznej dla przeciętnego Kowalskiego, który nagle musiał zorganizować własny home office i jednocześnie zdalną edukację swoich dzieci. Obyśmy nigdy więcej nie musieli wracać do takich problemów.

Maciej Gajewski: KIT - Surface Duo

Co prawda nawet nie używałem tego urządzenia – więc przyjmuję na klatę zarzuty na temat ignorancji – jednak trudno inaczej niż porażką nazwać powrót Microsoftu na rynek telefonów komórkowych. Zwłaszcza w kontekście tak ciekawego produktu, jakim jest Surface Duo. Bardzo jestem ciekaw tego jak by mi się korzystało z takiego inteligentnego zeszytu. I nawet byłbym w stanie wybaczyć mu brak wygodnego sprawdzania powiadomień czy zeszłoroczny procesor. Trudno jednak zrozumieć czemu w tak drogim urządzeniu jest tak słaby aparat. Jeszcze trudniej jego liczne problemy z jakością, w tym żółknące czy pękające obudowy w kilka tygodni po zakupie. Szkoda.

Rafał Gdak: KIT - covidosceptycy i antyszczepionkowcy

Kończy się 2020 r. Ludzkość była na Księżycu, przywozi próbki z odległych planetoid, leczy nowotwory. Tymczasem w tym świecie triumfu nauki i możliwości człowieka istnieją ludzie, którzy nie wierzą w koronawirusa i nie zamierzają się szczepić.



Nie wierzą, bo przeczytali post znajomego na Facebooku i obejrzeli wideo z żółtymi napisami na YouTubie. Negują, bo ulegają pseudomądrym argumentom, które z nauką nie mają nic wspólnego. Roztrząsają każdy przypadek reakcji alergicznej na szczepionkę i bez jakiejkolwiek próby zrozumienia tematu uznają, że szarlatani z YouTube’a i Facebooka są większymi autorytetami niż tysiące naukowców na całym świecie.



To przykry obraz, który pokazuje jak wiele jeszcze ludzkość ma do zrobienia na polu edukacji. Część winy za szerzenie teorii spiskowych ponoszą serwisy społecznościowe. Facebook jest wręcz idealnym medium do rozprzestrzeniania się fake newsów. Swoje za uszami mają też rządzący. Ludzie nie ufają władzy, a swoją nieufność wyrażają w formie covidosceptycyzmu czy zaufaniu antyszczepionkowcom.

Maciej Gajewski: HIT - Xbox Series S

Jako kit roku wskazałem Surface'a Duo. Na szczęście sprzętowy dział Microsoftu ma też powody do dumy. Udało mu się stworzyć konsolę nowej generacji – Xbox Series S – w takiej formie, by móc ją sprzedawać za 1,3 tys. zł. Ta nie zaoferuje graficznego przepychu Xboxa Series X, jednak umożliwi płynną i komfortową zabawę bardzo szerokiej grupie niezamożnych bądź oszczędnych graczy. A tak przy okazji, choć to nie ma większego znaczenia, konsola jest malutka i śliczna. W połączeniu z usługą Xbox Game Pass zakup Xboxa Series S wydaje się oczywistością nawet dla fanów PlayStation. No chyba, że i tak wolimy droższego Series X.

Krzysztof Basel: KIT - „Wydłużony czas dostawy”

Nie będzie zaskoczeniem, że kitem roku jest koronawirus i jego oddziaływanie na życie. Jednym z aspektów pandemii są wielkie opóźnienia w produkcji części, podzespołów, ale i całych produktów technologicznych jak komputery, tablety czy aparaty. I chociaż oczywiście jest cała masa ważniejszych i bardziej bolesnych skutków koronawirusa to w technologicznym zestawieniu hitów i kitów, moim zdaniem nie powinno tego faktu zabraknąć. Szczególnie że opóźnienia dotykają wielu z nas. Niedawno Marcin opisywał, jak ponad miesiąc czekał na zapłaconego już iMaca za ponad 10 tys. zł i w końcu z niego zrezygnował na poczet MacBooka Pro z M1. Moja teściowa kupiła pod koniec listopada nowego iPada bezpośrednio na stronie Apple'a i ma go otrzymać… w styczniu. O kłopotach z dostępnością nowych Playstation 5 też już pewnie słyszeliście. W wielu sklepach można obecnie spotkać się z dopiskiem „Wydłużony czas dostawy” albo „Produkt za życzenie”. Sam złożyłem zamówienia na hub OWC Thunderbolt Dock bezpośrednio u producenta. Sprzęt miałem otrzymać w połowie grudnia, przed świętami. Paczka do dzisiaj nie została wysłana, na pytanie „kiedy”, producent odpowiada „może w lutym”.



Problemy dotknęły także branżę fotograficzną i wspomniane modele Canon EOS R5 i R6, które w pewnym sensie padły ofiarą swojej popularności. Dostępność tych modeli jest od początku mocno ograniczona. Na EOS-a R6 są wręcz listy oczekujących osób, czasami nawet z października, a nowych dostaw w tym roku ma nie być. Pamiętajmy, że mówimy o sprzęcie za ponad 20 i 12 tys. zł. Na takie opóźnienia mogło nałożyć się wiele czynników, zapewne nie tylko koronawirus, ale może także słaba logistyka czy wprowadzenie produktu na rynek, zanim producent dysponował odpowiednim zapasem. Tak czy inaczej, doszliśmy do momentu, kiedy nawet mając pieniądze, często trzeba długo czekać na dostępność sprzętu. Kto by się tego spodziewał rok temu.

Łukasz Kotkowski: HIT - nowa architektura podzespołów Apple’a

Bez dwóch zdań, nowa architektura podzespołów Apple’a była największym hitem tego roku, w każdym razie jeśli chodzi o elektronikę użytkową. Zważywszy na to, jak potężny jest pierwszy (i potencjalnie najsłabszy) z nowych SoC od Apple’a, nie mogę się doczekać przyszłorocznych premier i tego, co z tym faktem zrobi konkurencja; wszak premiera sprzętów Apple’a z procesorem M1 sprawiła, że znakomita większość komputerów z Windowsem 10 zaczyna wypadać po prostu blado.

Jeśli coś rozwiązuje nasz największy problem, z którym borykamy się aktualnie, to niewątpliwie jest hitem. Moi redakcyjni koledzy napisali już o kitowej pandemii SARS-CoV-2, więc skupmy się teraz na pozytywach. Zwróćcie uwagę jak błyskawicznie udało nam się stworzyć skuteczne szczepionki przeciw COVID-19. Normalnie, takie badania zajęłyby kilka lat. Jednak dzięki ogromnej mobilizacji środowisk naukowych w niespełna rok dysponujemy już skuteczną bronią przeciwko koronawirusowi. Środowiska antyszczepionkowe zaczęły już oczywiście kwestionować bezpieczeństwo antycovidowych szczepionek.



Przyjrzyjmy się jednak statystykom: od 8 do 21 grudnia 2020 r. wykonano już ponad 1,8 mln szczepień przeciwko COVID-19. Ile powikłań zaobserwowano wśród tak ogromnej liczby zaszczepionych osób? Całe sześć reakcji alergicznych. Sześć przypadków na prawie dwa miliony zaszczepionych. W tym samym czasie, koronawirusem zaraziło się 7,5 mln osób i zmarło 136 tys. Szczepionki na koronawirusa to absolutny hit 2020 r., który pomoże wrócić nam do normalnego trybu życia, w którym nie trzeba wszędzie chodzić w maseczce.

Łukasz Kotkowski: KIT - zdalne nauczanie

Kitem roku jest zaś dla mnie e-learning. Na wielu płaszczyznach. Na palcach jednej ręki można policzyć szkoły i uczelnie w Polsce, które poradziły sobie z tym wyzwaniem wzorowo. W znakomitej większości szkół zdalne nauczanie okazało się wybuchową mieszanką braku kompetencji kadry, niedofinansowania samorządów i braku chęci do współpracy ze strony uczniów. Zdalne nauczanie można zrobić dobrze, zwłaszcza że każdy z nas dysponuje jedynym narzędziem, jakie jest do tego de facto niezbędne - smartfonem. Praktyka pokazała jednak, że e-learning okazał się porażką na krajową skalę, której konsekwencje będziemy odczuwać przez lata.

Matylda Grodecka: KIT - pandemia, ale z miodowym poblaskiem

Pandemia dotknęła nas wszystkich, nawet jeśli nie odczuliśmy jej na własnych płucach. Widzieliśmy przestraszonych przyjaciół, upadające firmy sąsiadów, tracącą pracę rodzinę. Świat, taki, jakim był jeszcze rok temu, zmienił się i wcale nie jest takie pewne, że wszystko już niedługo wróci do normy.

Epidemia podała w wątpliwość oczywistość naszej codzienności i wytrąciła nas z utartych kolein życia. Zmieniliśmy normalne chodzenie do pracy na pracę zdalną, zakupy przenieśliśmy do sieci, zwykłe spotkania z przyjaciółmi odbywamy głównie na zoomie. Ale właśnie w tym miejscu pełnej czarnego dziegciu beczki widzę szansę na miodowy poblask. Bo wytrącenie z utartych kolein, nawet tak brutalne, może przynieść nową perspektywę, podsunąć nowe rozwiązania, pomóc dostrzec coś, co do tej pory braliśmy za pewnik. Dostrzec i wreszcie to docenić.



