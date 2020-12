Rząd wypowiedział wojnę bzdurom o szczepionkach. Możesz zostać ambasadorem

Podczas zorganizowanej dzisiaj konferencji Premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia Adam Niedzielski przedstawili Narodową Strategię Szczepień.

W celu zaszczepienia całego społeczeństwa rząd polski podpisał już umowy z sześcioma różnymi dostawcami na dostawę ponad 60 milionów dawek. Wszystkie szczepienia będą darmowe i dobrowolne, bowiem podstawowym celem całego programu szczepień będzie zaszczepienie jak największej liczby osób.

Jak zauważył premier Morawiecki, pierwsze kraje na świecie rozpoczęły już programy szczepień przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2 i mamy nadzieję, że już na początku roku będziemy mogli rozpocząć szczepienie pierwszych osób.

Wkrótce na stronach rządowych opublikowany zostanie pełne kompendium wiedzy o szczepieniach przewidywanych na najbliższe miesiące.

Zachęcajmy do szczepień wszystkich wokół

Opanowanie pandemii w głównej mierze będzie zależało od poziomu wyszczepialności. Jeżeli szczepionkę przyjmie zbyt mało osób, to skutki programu będą mizerne. Dlatego też ministerstwo zdrowia prosi wszystkich o to, aby zachęcali wszystkie osoby w swoim towarzystwie i najbliższym otoczeniu do szczepienia się przeciwko koronawirusowi SARS-CoV-2. Jakby nie patrzeć, do zaszczepienia jest ponad 30 milionów dorosłych mieszkańców Polski.

Zwracam się z prośbą, żeby każdy przekonany do szczepień, przekona do szczepień osoby w swoim otoczeniu. Bądźmy ambasadorami szczepień w oparciu o rzetelną wiedzę, obiektywne badania mówi minister zdrowia Adam Niedzielski.

989 - infolinia o szczepieniach przeciwko COVID-19

Już od jutra, 16 grudnia, będzie działała całodobowa infolinia wyjaśniająca wątpliwości w sprawie szczepień. Będzie ona działała pod numerem 989.

To jeszcze nie koniec obostrzeń

Choć aktualnie rejestruje się mniej zakażeń i zgonów, to minister zdrowia podkreśla, że musimy jeszcze przez jakiś czas ograniczyć kontakty społeczne, także w okresie świąt Bożego Narodzenia. To kluczowy moment, bowiem do zaszczepienia trzeba być zdrowym. Nie można dopuścić do zakażenia lub innej choroby na ostatniej prostej.

Jeżeli wszyscy pojadą na święta do rodziny, a potem będą się bawili na zabawie sylwestrowej, może się to dla nas skończyć trzecią falą pandemii, która znacząco utrudni realizację programu szczepień.