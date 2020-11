Szczepionka na koronawirusa powinna szczególnie chronić osoby starsze. Preparat Astrazeneca daje taką szansę

Do grona skutecznych szczepionek na koronawirusa dołącza preparat opracowany przez naukowców z Uniwersytetu Oksfordzkiego i firmę Astrazeneca. Daje on silną odpowiedź immunologiczną u osób w wieku 60+, co może oznaczać, że uda nam się ochronić najstarszą część społeczeństwa.

Preparat ChAdOx1 nCoV-19 wykonany jest na bazie genetycznie zmodyfikowanego wirusa w taki sposób, aby swoją strukturą przypominał koronawirusa, co oczywiście sprawia, że po podaniu szczepionki nasz układ immunologiczny uczy się skutecznego radzenia sobie z tym wzorem.

Szczepionka Astrazeneca nie ukończyła jeszcze testów

Jak skutecznego? Na ostateczne odczyty skuteczności szczepionki musimy poczekać aż do zakończenia 3. fazy badań klinicznych. Astrazeneca jak na razie może pochwalić się tylko tym, że ich preparat wywołał bardzo podobne odpowiedzi immunologiczne dla wszystkich trzech grup wiekowych, które uczestniczyły w badaniu - tj. 18-55, 56-69, 70+.

— Starsze osoby są grupą priorytetową, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko COVID-19, ponieważ są one najbardziej narażone na ryzyko ciężkiego przebiegu choroby i zazwyczaj gorzej reagują na szczepionki - mówi dr Maheshi Ramasamy, badacz z Oxford Vaccine Group i konsultant lekarz.

Ramasamy dodaje, że u osób starszych, po podaniu szczepionki, zaobserwowano tak samo silną odpowiedź przeciwciał i limfocytów T. Dodatkowo, preparat zdaje się nie wywoływać żadnych poważnych skutków ubocznych ani miejscowych reakcji w miejscu wstrzyknięcia u osób starszych. Jedyne niepożądane skutki, które udało się zaobserwować to zmęczenie, bóle głowy, lekka gorączka i bóle mięśni. Jednym słowem: nie jest źle.

Najważniejszym pytaniem pozostaje oczywiście to, czy wywołanie odpowiedzi immunologicznej u osób starszych rzeczywiście zabezpieczy je przed zakażaniem się koronawirusem. No ale odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero wtedy, gdy szczepionka zostanie dopuszczona do użytku.