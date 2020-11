Szczepisz się albo nie lecisz. Zakup biletów lotniczych będzie zależny od szczepienia na COVID-19

Pomysł certyfikatu szczepienia dla międzynarodowych podróżnych może zacząć funkcjonować w przyszłym roku. Coraz więcej przewoźników rozważa jego wprowadzenie.

Alan Joyce, szef Qantas - największych australijskich linii lotniczych zdradził w wywiadzie dla lokalnej telewizji Nine, że ta koncepcja rozpatrywana jest przez coraz większą liczbę linii lotniczych.

— Gdy rozmawiam z kolegami z innych linii lotniczych na świecie, myślę, że to będzie powszechna sprawa - mówi Joyce.

Trudno dziwić się przewoźnikom, że rozważają wprowadzenie jakiegoś sposobu certyfikacji, który potwierdzałby, że dany podróżny został zaszczepiony na COVID-19, jest czysty i jego podróż do innego kraju nie stwarza ryzyka powstania kolejnego ogniska choroby.

— Rozważamy zmianę zasad i warunków, by zaznaczyć, że w przypadku międzynarodowych podróżnych będziemy prosić ludzi, by się zaszczepili, zanim wsiądą do samolotu – dodaje Joyce.