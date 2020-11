152 interakcji

Skuteczna szczepionka na koronawirusa to produkt oczekiwany przez większość mieszkańców Ziemi. Nic więc dziwnego, że intensywne prace przynoszą pierwsze pozytywne efekty. Pfizer właśnie ogłosił, że badania przeprowadzone na niemal 50 000 ludzi wskazują, że opracowana przez nich szczepionka jest skuteczniejsza, niż się spodziewano.

Jak dotąd, w ciągu ostatnich 12 miesięcy koronawirus SARS-CoV-2 oraz wywoływana przez niego choroba COVID-19 zabiła ponad 1,2 mln ludzi na całym świecie. Rządy wszystkich krajów na świecie robią, co mogą, aby ograniczyć liczbę zakażeń tak, aby jak najdalej odłożyć upadek systemu opieki zdrowotnej. W końcu, po długich miesiącach, pojawiła się dzisiaj bardzo pozytywna informacja.

Pfizer wraz z niemieckim producentem leków BioNTech poinformował o wynikach badań klinicznych przeprowadzonych na 44 000 uczestnikach. Wyniki badań wskazują na to, że opracowana przez naukowców szczepionka charakteryzuje się ponad 90-procentową skutecznością. To poziom porównywalny z obecnie dostępnymi szczepionkami chociażby na odrę.

Kiedy szczepionka będzie dostępna?

Szczepionka wciąż przechodzi badania kliniczne, ale Pfizer jeszcze w tym miesiącu planuje złożyć wniosek do Agencji Żywności i Leków (FDA) o zezwolenie na wprowadzenie szczepionki do obrotu. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, do końca roku firma wyprodukuje szczepionki pozwalające zaszczepić od 15 do 20 milionów ludzi.

Przedstawiciele firmy przyznają, że sami nie wierzyli, że uda im się opracować szczepionkę w ciągu zaledwie roku, jednak badania wskazują, że jednak im się to udało.

Nie wszystko złoto, co się świeci

Obecna sytuacja na świecie jest wyjątkowa, stąd nie ma czasu na to, aby dokładnie zbadać szczepionkę, co zwykle zajmuje wiele lat. Siłą rzeczy zatem nie ma aktualnie informacji o długofalowym bezpieczeństwie jej stosowania, ani chociażby o tym, jak długo szczepionka chroni przed zakażeniem koronawirusem. Nie zmienia to faktu, że naukowcy spodziewali się skuteczności rzędu 60 proc. i są całkowicie zaskoczeni wstępnymi wynikami. Warto jednak zauważyć, że dzisiejsza informacja jest jedynie informacją prasową, a nie artykułem w periodyku naukowym, więc trzeba podchodzić do niej ostrożnie.

Pfizer jest pierwszym producentem, który opublikował pozytywne wyniki badań klinicznych swojej szczepionki. Jedenastu innych producentów kończy właśnie swoje badania kliniczne. Wyniki Pfizera dają jednak nadzieję na to, że wkrótce także inne grupy zakończą swoje wstępne badania i szczepionki będą mogły trafić do produkcji.