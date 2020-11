Rząd wypłaszczył wykres zakażeń. Nie pytaj jak, bo ciekawość to pierwszy stopień do piekła

Dobre wieści. Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Polsce… spada. Bardzo powoli, ale spada. Oznacza to, że widmo wprowadzenia narodowej kwaratnanny udało się nam oddalić.

O byciu ostrożnym optymistą w obecnej sytuacji mówił minister zdrowia Adam Niedzielski podczas konferencji, na której wystąpił z Michałem Dworczykiem. Spadek liczby nowych zakażeń był zresztą tematem, z powodu którego konferencję zorganizowano.

Koronawirus w Polsce: dzienna liczba nowych zakażeń spada

— Ostatni tydzień pozwala stwierdzić, że mamy pewną stabilizację, jeśli chodzi o dynamikę zachorowań. Pozwala nam to być ostrożnymi optymistami. Tylko wspólnie jesteśmy w stanie wygrać z epidemią- powiedział Michał Dworczyk.

Ten ostrożny optymizm to oczywiście wynik tego, że dzienna liczba nowych przypadków zakażeń koronawirusem w naszym kraju spadła poniżej 20 tysięcy. Od dawna nie mieliśmy tak dobrego wyniku.

Choć niektórzy twierdzą złośliwie, że poprawę statystyki zawdzięczamy bardziej oszczędnościom w robieniu testów, niż realnemu spadkowi nowych zakażeń. Rząd twierdzi oczywiście, że to nieprawda i że spadek zakażeń wywodzi się bezpośrednio z nowych, wprowadzonych w naszym kraju obostrzeń. Kto ma rację? Nie wiadomo.

Niedzielski zapewnił też, że szczepionki na koronawirusa nie będą obowiązkowe

- Tutaj chciałem od razu zdementować: nie będzie obowiązku, nie będzie przymusu [szczepienia się - przyp. red.]. Ale będziemy do tego namawiali - zapowiedział Niedzielski.

Czyli dokładnie tak jak przewidziałem, poprzednia wypowiedź ministra została po prostu źle zrozumiana przez część polskich mediów, które zaczęły pisać o rządowym planie wprowadzenia szczepień obowiązkowych na koronawirusa. Obowiązku nie będzie. Pojawią się za to tzw. rekomendacje - czyli akcja informacyjna na temat zalet wynikających z zaszczepienia się przeciwko koronawirusowi, który przez cały 2020 r. trzyma nas w szachu.

O wiele ciekawszym wątkiem w wystąpieniu Niedzielskiego była informacja o tym, że Polska pracuje obecnie nad przygotowaniem logistycznego łańcucha dostaw szczepionek.

Nie wiemy jeszcze, który preparat trafi do naszego kraju. Jeśli będzie to szczepionka produkcji Pfizera, przez cały czas będzie musiała być ona przechowywana w bardzo niskiej temperaturze, co oznacza, że nasz resort zdrowia musi zadbać o kluczowe rozmieszczenie chłodni - zarówno tych stacjonarnych, jak i ruchomych…

Minister Dworczyk dodał, że w ciągu kilkunastu dni rząd zaprezentuje cały szczegółowy plan dystrybucji szczepionek. Pozostaje jeszcze kwestia kiedy dokładnie i które konkretnie szczepionki trafią do naszego kraju. Taki drobny szczegół.