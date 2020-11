Bill Gates mówi: postarajcie się, żeby to nie w waszej rodzinie były ostatnie osoby, które umrą na COVID-19

Założyciel Microsoftu oraz Fundacji Billa i Melindy Gatesów pozytywnie patrzy na najbliższą przyszłość, wyczekując końca pandemii zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2.

Podczas wywiadu udzielonego w niedzielę Fareedowi Zakarii z CNN Bill Gates wyraził przekonanie, że koniec pandemii jest już całkiem blisko. Liczba nowych zakażeń koronawirusem w Stanach Zjednoczonych powinna zacząć spadać w lutym 2021 r. wraz z rosnącą liczbą osób zaszczepionych przeciwko wirusowi.

Co kilka dni nowa szczepionka

Aktualnie już trzy firmy poinformowały o zakończeniu testów swojej szczepionki. Pierwszą, która ogłosiła wyniki swoich badań klinicznych był współpracujący z niemiecką firmą BioNTech Pfizer, Badania przeprowadzone na ponad 40 000 osób potwierdziły, że jej skuteczność sięga aż 95 proc. Kilka dni później zakończenie testów ogłosiła Moderna, której skuteczność również sięga 95 proc. W niedzielę z kolei dowiedzieliśmy się o zakończeniu testów szczepionki opracowanej przez koncern AstraZeneca, choć jej skuteczność oszacowano na poziomie 70 proc.

W najbliższych tygodniach możemy się spodziewać kolejnych takich ogłoszeń ze strony firm takich jak Johnson & Johnson czy Novavax. Im więcej szczepionek pojawi się na rynku, tym szybciej będzie przebiegał proces szczepienia i wprowadzania odporności populacyjnej. Każdy producent ma ograniczone możliwości produkcji szczepionki, ale już kilku producentów może dostarczyć na rynek znacznie więcej szczepionek w tym samym czasie.

Musimy dotrwać do pojawienia się szczepionki

Wszystkie informacje dotyczące testów nowych szczepionek są optymistyczne, ale, jak zauważa Bill Gates, musimy przede wszystkim dotrwać do samego szczepienia.

Powinniśmy obawiać się najbliższych sześciu miesięcy. Jestem przekonany, że kwestie logistyczne da się rozwiązać. Ale musimy się wszyscy postarać, aby w naszych rodzinach nie było tej ostatniej osoby, która umrze na COVID-19. W jakiś sposób musimy doczekać do wiosny, kiedy to szczepionki zaczną działać i liczba zakażeń zacznie spadać – mówi Gates.

Mówiąc o kwestiach logistycznych, Bill Gates nawiązał do wysokich wymagań dotyczących przechowywania i transportu szczepionki wyprodukowanej przez Pfizer i BioNTech. Ta konkretna szczepionka wymaga przechowywania w temperaturze ok. -80 stopni Celsjusza od momentu wyprodukowania do momentu podania osobie szczepionej. Tutaj warto zauważyć, że szczepionki wyprodukowane przez Modernę oraz AstraZeneca już takich wysokich wymagań nie mają.

Aby liczba zakażeń zaczęła spadać dzięki szczepionce, będzie trzeba zaszczepić ponad 70 procent populacji.