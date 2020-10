Jabłka i co jeszcze? Jakie witaminy i minerały pomagają w walce z koronawirusem

15 interakcji

Liczba zakażeń koronawirusem rośnie, rząd wprowadza nowe obostrzenia, a w szpitalach zaczyna brakować miejsca. To jest ten moment, w którym warto zwiększyć swoje szanse, żeby do szpitala nie trafić. Jak? Zwiększając swoją odporność.

Jak zwiększyć odporność? Zapewniając organizmowi odpowiednie składniki odżywcze. Tak, jak w przypadku wielu innych infekcji wirusowych, również w przypadku zakażenia koronawirusem istnieje recepta na wzmacniający miks witamin i minerałów.

Witaminy kontra koronawirus: jak zwiększyć swoje szanse?

Skuteczność tego miksu została potwierdzona badaniami. Nikt oczywiście nie gwarantuje, że przyjmując witaminę D, B12 i magnez można uniknąć zakażenia. Takie połączenie jednak zmniejsza szanse na wystąpienie tzw. ciężkich objawów, przy których bardzo często pojawia się potrzeba hospitalizacji chorego na COVID-19.

Skąd to wiemy? Dzięki badaniu kohortowemu przeprowadzonemu przez lekarzy z Singapore General Hospital, w którym wzięło udział 43 pacjentów chorych na COVID-19, leczonych w okresie od 15 stycznia do 15 kwietnia 2020 r. 17 z nich otrzymywało witaminę D3 (1000 IU), magnez (150 mg) i witaminę B12 (500 mcg) - miks ten nazwano DMB. Pozostali pacjenci, tj. grupa kontrolna w liczbie 26 osób nie otrzymało takiej mieszanki.

Najważniejszą zaobserwowaną różnicą było to, że tylko 17,6 proc. pacjentów przyjmujących DMB wymagało tlenoterapii podczas leczenia. W porównaniu z 61,5 proc. pacjentów z grupy kontrolnej, którzy musieli przyjmować dodatkowy tlen, różnica ta wydaje się być ogromna. Dodajmy jeszcze, że tylko u 3 pacjentów z grupy przyjmującej DMB zaobserwowano znaczące pogorszenie się stanu zdrowia. U reszty pacjentów przebieg choroby był dość łagodny.

Dlaczego tak się dzieje?

Potrzeba hospitalizacji i ciężki stan zdrowia chorych na COVID-19 wynika w dużej mierze z niekontrolowaną odpowiedzią ich układu odpornościowego na zakażenie się koronawirusem. W mocnym uproszczeniu: układ immunologiczny potrafi trochę przesadzić i wtedy zaczynają się problemy.

Podawanie DMB to sposób na immunomodulację, czyli ograniczenie nieco zapędów układu immunologicznego, dzięki zapewnieniu mu odpowiednich składników odżywczych, które sprawiają, że zaczyna on działać wzorowo. A jak działa wzorowo, to nie przesadza na przykład z liczbą uwalnianych cytokin - białek wykorzystywanych przez nasz organizm do kontroli stanów zapalnych.

Można mieć oczywiście bardzo dużo zastrzeżeń do tego badania. Chociażby do dość małej liczby jego uczestników. Uważam jednak, że w obecnej sytuacji dorzucenie do swojego porannego rytuału kilku tabletek z witaminami i magnezem na prawdę nam nie zaszkodzi. A może pomóc.