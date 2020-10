Donald Trump przyjmuje eksperymentalny lek na COVID. Czym jest Remdesiwir?

33 interakcji

Prezydent Stanów Zjednoczonych i jego małżonka dołączają do poszkodowanych przez COVID-19. Na szczęście Donald Trump ponoć czuje się dobrze. Jego lekarz w oświadczeniu złożonym prasie ogłosił, że prezydent leczony jest remdesiwirem.

Donald Trump i Melania Trump aktualnie przebywają w Centrum Medycznym Waltera Reeda, po tym jak u pierwszej pary Stanów Zjednoczonych zdiagnozowano obecność koronawirusa. Na szczęście infekcja zdaje się przebiegać bezobjawowo, a hospitalizacja podobno jest głównie środkiem bezpieczeństwa i swoistym dmuchaniem na zimne.

Sean Conley, a więc lekarz opiekujący się najważniejszym personelem Białego Domu, potwierdza w oświadczeniu doniesienia o dobrym samopoczuciu Trumpa. Dodał też, że prezydent rozpoczął terapię bazującą na remdesiwirze i nie ma potrzeby korzystać z respiratora.

Sam Donald Trump napędził niemałego stracha swoim wyborcom, przyzwyczajonym do częstych tweetów prezydenta, w których w swoim niepowtarzalnym stylu komentował rzeczywistość. Na szczęście dla nich, sam zainteresowany już pozdrowił swoich fanów na Twitterze.

Remdesiwir dla Donalda Trumpa – co to za lek?

To organiczny związek chemiczny z grupy analogów nukleotydowych, stosowany jako lek przeciwwirusowy, wykazujący inhibicję polimerazy RNA zależną od RNA. Nie jest to coś szczególnie nowego. Lek opracowano do leczenia gorączki krwotocznej Ebola i choroby marburskiej. Ma on jednak dodatkowe właściwości, a więc działanie przeciwwirusowe przeciwko innym jednoniciowym wirusom RNA, takim jak właśnie koronawirusy.

Po raz pierwszy o pożądanym działanie remdesiwiru w walce z koronawirusem usłyszeliśmy w styczniu bieżącego roku, kiedy to udało się uzyskać pozytywny wynik leczenia będącego w ciężkim stanie pacjenta chorego na COVID-19 w Stanach Zjednoczonych. Od maja lek został w trybie nadzwyczajnym dopuszczony do stosowania w ciężkich przypadkach tej choroby w Stanach, a następnie w Wielkiej Brytanii, Indiach, Japonii i Tajwanie. Lek podawany jest również w Polsce. Testowana jest również pochodząca z Polski alternatywa.