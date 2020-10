Busy wożące górników chronią przed koronawirusem. Torsus Praetorian ma specjalne kabiny dla pasażerów

Czeski producent busów terenowych Torsus stworzył specjalne wyposażenie wnętrza jednego ze swoich modeli, które pozwoli na zachowanie dystansu społecznego wszystkim jego użytkownikom.

Pandemia koronawirusa zmieniła niemal każdy aspekt naszego codziennego życia. Tak jak do niedawna lobbowano za porzuceniem samochodów osobowych i przejściem na korzystanie z transportu zbiorowego, tak teraz wydaje się to nierozważne, ze względu na to, że autobus to wprost idealne środowisko do namnażania zakażeń koronawirusem.

W wielu miejscach na świecie jednak pracownicy dojeżdżają do swoich miejsc pracy transportem firmowym. Chociażby kopalnie posiadają busy, którymi dowożą górników do miejsca pracy.

Torsus modernizuje model Praetorian

Reagując na sytuację na rynku Torsus postanowił zmodernizować wnętrze swojego terenowego busa Praetorian tak, aby zapewnić odpowiedni dystans między pasażerami pozwalający im zminimalizować ryzyko zarażenia koronawirusem podczas transportu do i z pracy.

Dziewięciometrowy bus, który dotychczas był w stanie pomieścić 37 pasażerów teraz zabierze o ponad połowę mniej pasażerów. Po każdej stronie kabiny pozostawiono jedynie pojedynczy rząd siedzeń (wcześniej po każdej stronie były dwa siedzenia). Jakby tego było mało, każde siedzenie osłonięte jest z tyłu i od strony przejścia kawałkiem przezroczystej pleksi. W ten sposób znacząco ograniczono wymianę powietrza i aerozoli wydychanych przez pasażerów.

Nie wiadomo jak długo jeszcze konieczne będzie utrzymywanie zwiększonego dystansu. Zabezpieczając się przed zmianami, Torsus zaprojektował nowe wnętrze tak, aby w przypadku zmiany sytuacji możliwy był szybki demontaż osłon i bezproblemowe wyposażenie busa w dodatkowe siedzenia.



