Cała Polska czerwoną strefą. Zamykają szkoły i biznesy, wchodzą zakazy przemieszczania

Dzień za dniem bijemy kolejne rekordy zakażeń. Dlatego też rząd, jak co tydzień, postanowił wprowadzić kolejne obostrzenia, które mają zatrzymać rosnący łańcuch transmisji.

Nie wszyscy będą zadowoleni z tych pomysłów, jednak trudno dziwić się rządzącym, że uciekają się do coraz bardziej ekstremalnych rozwiązań przy dziennych przyrostach nowych zakażonych w liczbie powyżej 13 tys.

Minister zdrowia stwierdził, że aktualnie w Polsce rozgrywa się czarny scenariusz, jeśli chodzi o przebieg pandemii. Premier Morawiecki przyznał, że Polska znajduje się w zupełnie innym miejscu, niż miesiąc temu. Jesteśmy już dawno poza strefą komfortu.

Koronawirus w Polsce - nowe obostrzenia

Oprócz wszystkich dotychczasowych przepisów dotyczących czerwonej strefy, która od soboty obowiązywać będzie na terenie całego kraju, pojawiają się nowe obostrzenia.

Lokale gastronomiczne i restauracje otrzymały zakaz działalności stacjonarnej. Oznacza to, że nadal mogą serwować jedzenie na wynos lub oferować je z dowozem do domu klienta. Obostrzenie to zostaje wprowadzone na razie na okres 2 tygodni. Potem się zobaczy…

Wszystkie baseny, aquaparki, siłownie i kluby fitness zostają zamknięte do odwołania.

Jeśli chodzi o szkoły, to do nauki zdalnej od przyszłego tygodnia dołączą dzieci uczęszczające do szkół podstawowych, które uczą się w klasach 4-8.

Młodsze dzieci mają kontynuować edukację stacjonarną. Natomiast wszystkie szkoły wyższe i ponadpodstawowe przechodzą na edukację w trybie zdalnym.

Osoby do 15 roku życia nie będą mogły również wychodzić z domu w godzinach od 8 do 16. Chyba, że będą pod opieką dorosłego, to wtedy mogą.

Wszystkie imprezy, spotkania, zebrania oraz zgromadzenia publiczne zostają ograniczone maksymalnie do 5 osób.

Wyjątkami są obowiązki zawodowe, które wymagają większej liczby uczestników zebranych w jednym miejscu oraz grupy większe, niż 5 osób, które mieszkają razem.

Rząd apeluje też do seniorów: nie wychodźcie bez potrzeby

Starsze osoby należą do grupy najwyższego ryzyka, jeśli chodzi o przebieg COVID-19. Dlatego premier Morawiecki i inni rządowi przedstawiciele apelowali kilkukrotnie podczas dzisiejszej konferencji, aby osoby starsze ograniczyły swoje wyjścia z domu do minimum.

Pomoc dla samotnych seniorów ma być świadczona przez nowo utworzony Korpus Wsparcia Seniorów, który ma składać się z wolontariuszy, harcerzy, wojsk operacyjnych i obrony terytorialnej.

Oprócz tego zostanie uruchomiona również strona wspieraj seniora, która ma koordynować pomoc świadczoną dla najstarszych osób przez organizacje pozarządowe.

Decyzja dotycząca zamknięcia cmentarzy na Święto Zmarłych zostanie podjęta w przyszłym tygodniu.