W związku z poważną sytuacją pandemiczną i bezustannie rosnącą dzienną liczbą zakażeń Stadion Narodowy w Warszawie stanie się szpitalem polowym dla pacjentów chorych na COVID-19. Podobne szpitale polowe powstaną także w innych miejscach na terenie całego kraju.

PGE Narodowy szpitalem tymczasowym

Nawet 500 łóżek przeznaczonych dla chorych zakażonych koronawirusem SARS-CoV-2 zostanie stworzonych w salach konferencyjnych stadionu. Jeśli zajdzie taka potrzeba, liczba ta zostanie zwiększona do tysiąca. Na razie, według planów, 50 z nich będą stanowiły łóżka OIOM-owe.

Jak poinformował dzisiaj szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk, premier Mateusz Morawiecki zobowiązał spółkę Stadion Narodowy do przygotowania obiektu na potrzeby szpitala tymczasowego. Stworzenie szpitala będzie leżało w gestii MSWiA.

Wymaga tego sytuacja, bo obecnie część karetek z kolejnymi chorymi odsyłanych jest od jednego do drugiego szpitala. Nagrania z pojazdów wskazują także, że czasami zmuszone są one stać nawet po 8 godzin przed szpitalem, czekając na przyjęcie pacjenta.

Pierwsze 250 łóżek powinno być gotowych na przyjęcie pacjentów jeszcze w tym tygodniu. Niemniej jednak, aby szpital mógł zacząć działać, niezbędne będzie nie tylko postawienie infrastruktury, ale także zapewnienie odpowiedniego personelu, który będzie mógł zająć się leczeniem chorych. Jak poinformował TVN24 „przy stadionie mają powstać też chłodnie - należy założyć, że części chorych nie uda się uratować, więc ich ciała mają trafić do specjalnie przygotowanych miejsc”.

Jak informuje wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, trwają także rozmowy dotyczące lokalizacji jeszcze jednego szpitala tymczasowego w Warszawie. Najprawdopodobniej będzie to jedno ze stołecznych centrów kongresowych.

Brakuje personelu medycznego

Według planów do szpitala zostanie oddelegowana część lekarzy z Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie. Pozostali lekarze i członkowie personelu zostaną skierowani do szpitala tymczasowego na Narodowym decyzją wojewody. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak poinformował dzisiaj, że także wojsko oraz Wojska Obrony Terytorialnej gotowe są do pomocy przy pacjentach. W najbliższych dniach do pomocy skierowanych zostanie ponad 2000 żołnierzy.

Warto przypomnieć, że już w maju szef MON informował o tym, że żołnierze zawodowi oraz pełniący terytorialną służbę wojskową przejdą dodatkowe szkolenia medyczne, aby móc wspierać cywilną służbę zdrowia w walce z koronawirusem. Według ówczesnych planów na szkolenia skierowanych miało być 30 000 żołnierzy.

Tak samo będzie w całej Polsce

Kolejne szpitale tymczasowe będą także powstawały w innych częściach kraju. Za ich przygotowanie będą odpowiedzialni wojewodowie. Większość z nich będzie opierała się - tak samo jak w Warszawie - o infrastrukturę sportową. Zgodnie z planami, w każdym mieście wojewódzkim powinien powstać dodatkowy szpital tymczasowy. W siedmiu miastach wojewódzkich (Warszawa, Łódź, Katowice, Kraków, Wrocław, Poznań, Gdańsk) analizowane już są możliwości stworzenia szpitali w konkretnych miejscach.