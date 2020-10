Interpretacja pandemicznych przepisów prawnych bywa dla niektórych nie lada wyzwaniem. Tatrzański Park Narodowy przez dłuższą chwilę nie był pewien czy nakazywać turystom noszenie maseczek – czy też nie. Wiemy na czym stanęło.

Od dziś powiat tatrzański trafia do tak zwanej czerwonej strefy w związku z rosnącą liczbą zarażeń koronawirusem. W myśl uchwalonych zasad oznacza to, że przebywając na terenie powiatu mamy obowiązek zasłaniać nos i usta również przemieszczając się swobodnie, a więc na ulicy czy w parku. Władze Tatrzańskiego Parku Narodowego postąpiły więc zgodnie z rozporządzeniem – a raczej swojej interpretacji – poinformował, że maseczki są obowiązkowe również na górskich szlakach.

To nie spotkało się ze zrozumieniem ze strony turystów i górskich przewodników. Pod postami TPN-u w mediach społecznościowych rozgorzały gorące dyskusje – głównie krytykujące omawianą decyzję. Zainteresowani argumentowali, że dużo większym zagrożeniem na szlaku od COVID-19 jest niedotlenienie bądź zatrucie dwutlenkiem węgla – wszak piesza turystyka górska to wymagający sport i uprawianie go w maseczce w istocie może prowadzić do groźnych komplikacji.

Tatrzański Park Narodowy – to park, czy las? Z maseczką, czy bez?

Turyści i przewodnicy argumentowali w postach w internetowych mediach społecznościowych, że komunikat Ministerstwa Zdrowia można interpretować na kilka sposobów. W strefach czerwonych mamy obowiązek noszenia maseczek w parkach – ale nie musimy już nosić ich w lasach. Czy górskie szlaki to bardziej parki, czy lasy?

Wyraźnie wybrała opcja numer dwa. Tatrzański Park Narodowy ostatecznie wycofał się z nowych zasad. Bieżący weekend możemy spędzić w Tatrach bez maseczki – przynajmniej na szlaku. Choć noszenie jej niezmiennie jest zalecane przez TPN. Władze parku przypominają, mając przy tym absolutną rację, że na szlaku nie zawsze możliwe jest zachowanie bezpiecznego dystansu społecznego. W takich sytuacjach zasłanianie twarzy i ust pozostaje w obowiązku każdego.

Przydatnym narzędziem do planowania jesiennego urlopu mogą być Mapy Google, który pokazują aktualną liczbę zakażeń koronawirusem w każdym z regionów. Przypominamy też o przestrzeganiu nakazu zachowania dystansu społecznego i dbałości o higienę – tu radzimy jak dezynfekować telefon komórkowy w czasie pandemii.