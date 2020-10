Polska zamyka cmentarze. Premier: „wpłaciliśmy kasę na zakup szczepionek”

68 interakcji

Aktualna sytuacja epidemiologiczna w Polsce nie nastraja zbyt pozytywnie. Przekroczyliśmy już dzienny próg 20 tys. zakażeń, dlatego też rząd wprowadza nowe restrykcje.

Dzisiejsza liczba zakażonych wynosi 21 629, a od początku pandemii w Polsce, koronawirusem udokumentowano 340 834 przypadków zakażeń oraz 5351 zgonów. Jeśli nie uda powstrzymać się tendencji wzrostowej, bardzo możliwe że już wkrótce przebijemy granicę 30 tys. zakażeń dziennie. Co na to rządzący?

Premier Morawiecki przyznał, że rząd popełnił kilka błędów podczas przygotowywania się do drugiej fali pandemii.

Koronawirus w Polsce: cmentarze będą zamknięte na Dzień Wszystkich Świętych

W dzień poprzedzający Wszystkich Świętych, we Wszystkich Świętych i w Dzień Zaduszny (dzień po Wszystkich Świętych) cmentarze będą zamknięte. Jest to bardzo mocno uzasadnione - gdyby cmentarze pozostawiono otwarte, bardzo wielu Polaków, w tym bardzo dużo osób w starszym wieku na pewno zdecydowałoby się na odwiedziny swoich pochowanych bliskich.

Oznaczałoby to tłumy w komunikacji miejskiej i na cmentarzach, czyli scenerię, w której bardzo łatwo się zakazić. Do komplety wypadałoby zamknąć jeszcze kościoły…

— Tradycja jest mniej ważna niż życie - powiedział premier Morawiecki

Morawiecki ponownie zaapelował do seniorów, aby ci nie wychodzili z domu, jeśli nie muszą. Osoby starsze należą do grupy najwyższego ryzyko, jeśli chodzi o powikłania i ciężki przebieg choroby. Mówiąc wprost: to osoby starsze najczęściej umierają po zakażeniu się koronawirusem, dlatego też trudno nie zgodzić się z apelem premiera.

Dyrektywa dla administracji publicznej i apel do przedsiębiorców: praca zdalna wszędzie, gdzie to możliwe

Wszyscy pracownicy, którzy nie muszą fizycznie przebywać w swoim miejscu pracy, od poniedziałku mają pracować zdalnie. Ten sam apel Morawiecki wystosował do prywatnych przedsiębiorców, aby zezwolili swoim pracownikom na pracę zdalną wszędzie, gdzie to możliwe.

Pojawienie się szczepionki w styczniu 2021 r.? Są na to szanse

To prawdopodobnie najważniejsza informacja, która została przekazana podczas dzisiejszej konferencji. Premier Morawiecki poinformował o planach Komisji Europejskiej, według których na początku przyszłego roku, na terenie UE może pojawić się pierwsza partia szczepionki na koronawirusa.

Ta pierwsza partia podawana będzie osobom najbardziej potrzebującym - służbie zdrowia, pozostałym służbom i - jeśli się uda - seniorom. W kolejnych miesiącach, kolejne partie będą dostępne już dla wszystkich. Morawiecki obiecał, że szczepionka pojawi się w naszym kraju - zostało to uzgodnione we wcześniejszych negocjacjach z przedstawicielami KE. Polska wpłaciła też odpowiednią kwotę na zakup szczepionki. Jak na razie jednak nie padły żadne konkretne daty, kiedy preparat ten pojawi się w naszych szpitalach i aptekach.