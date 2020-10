Rząd nieśmiało wprowadza drugi lockdown. Zaczęło się zamykanie biznesów i wchodzą nowe zasady

249 interakcji

Dziś, zgodnie z zapowiedzią, odbyła się kolejna wspólna konferencja premiera Morawieckiego i ministra zdrowia Niedzielskiego. Przedstawiono na niej nowe obostrzenia w ramach walki z pandemią.

Premier Morawiecki nazwał nową strategię rządu walki z pandemią drogą zdroworozsądkową. Oznacza to mniej więcej tyle, że w zależności od dziennej liczby zakażeń, rząd będzie wprowadzał nowe obostrzenia, ale jak ognia unikał wprowadzenia całkowitego lockdownu, który bardzo poważnie zaszkodziłby naszej gospodarce.

Nowe obostrzenia wejdą w życie w najbliższą sobotę, czyli 17 października.

Nowe obostrzenia dla stref żółtych:

lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos

ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc

od 19.10 – ograniczona liczba osób na weselach i innych uroczystościach – max. 20 osób, bez możliwości zabawy tanecznej

w uroczystościach religijnych może uczestniczyć max. 1 osoba na 4m2

w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 25 osób

w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie hybrydowe

wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Nowe obostrzenia dla stref czerwonych:

ograniczenie liczby osób w placówkach handlowych do 5 osób na 1 kasę

od 19.10 - zakaz organizacji imprez okolicznościowych (wesela, konsolacje i inne)

podczas uroczystości religijnych nie więcej niż 1 osoba na 7m2

w zgromadzeniach publicznych może uczestniczyć max. 10 osób

w szkołach wyższych oraz ponadpodstawowych obowiązuje nauczanie w trybie zdalnym (z wyłączeniem zajęć praktycznych).

Oprócz tego w strefie czerwonej obowiązują takie same zasady bezpieczeństwa jak w strefie żółtej:

lokale gastronomiczne mogę być otwarte w godz. 6:00 – 21:00. Zajęty może być co drugi stolik. Po godz. 21:00 wyłącznie możliwość zamówienia posiłków na wynos

ograniczenie liczba osób w transporcie publicznym – zajętych może być 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. liczby wszystkich miejsc

wydarzenia sportowe bez udziału publiczności

w wydarzeniach kulturalnych max. 25 proc. miejsc zajętych przez publiczność

zawieszona działalność basenów, aquaparków i siłowni.

Morawiecki zaapelował również o zdrowy rozsądek i solidarność

Premier apelował m.in. do pracodawców - jeśli dana firma może przejść na tryb pracy zdalnej bez uszczerbku dla swojej wydajności, powinna to zrobić. Osoby starsze nie powinny wychodzić z domu, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Morawiecki zasugerował nawet, że do pomocy osobom starszym mogliby zaangażować się harcerze, wojska obrony terytorialnej i inni chętni wolontariusze.

Morawiecki i Niedzielski zauważyli również, że wykładniczy wzrost dziennej liczby zakażeń koronawirusem to skutek wzrostu kontaktów społecznych.

— Wciskamy hamulec z całej siły. Jest to konieczne po to, żeby obronić wydolność naszego systemu opieki zdrowotnej. Dzisiejsza liczba nowych zakażeń 8100 świadczy już o tym, że przyspieszenie w rozwoju pandemii ma charakter wykładniczy - mówi Niedzielski.

Zdaniem ministra zdrowia Polacy zaczęli ignorować zagrożenie ze strony koronawirusa, przez co częstotliwość kontaktów społecznych wróciła do poziomu obserwowanego przed ogłoszeniem pandemii. Tak przynajmniej wynika z analizy danych udostępnionych przez operatorów sieci komórkowych.

Status czerwonej strefy został nadany aż w 150 powiatach. Przed sobotą (wtedy wchodzą nowe obostrzenia) warto więc sprawdzić aktualny status dla naszego miejsca zamieszkania i wziąć sobie ten apel o zdrowy rozsądek do serca. Dopóki nie będziemy dysponować skuteczną metodą leczenia COVID-19, czy też szczepionką, naszą jedyną bronią jest właściwie izolowanie się i zachowywanie społecznego dystansu.

Jeśli chodzi o zasady dotyczące tegorocznego Święta Zmarłych, to jeśli zostaną ogłoszone, stanie się to prawdopodobnie na kolejnej, czwartkowej konferencji.