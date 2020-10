Polscy badacze zidentyfikowali enzymy, które hamują namnażanie się koronawirusa w organizmie

13 interakcji

Naukowcy z Politechniki Wrocławskiej zidentyfikowali substancje, które hamują namnażanie się koronawirusa w organizmie. To może być podstawa do stworzenia skutecznego leku na COVID-19.

Koronawirus SARS-CoV-2 bardzo skutecznie atakuje ludzi głównie dzięki własnym enzymom, tzw. proteazom, które z jednej strony pozwalają mu się szybko replikować, a z drugiej hamują odpowiedź układu odpornościowego osoby zakażonej. Jedną z takich proteaz jest enzym PLpro, którego budowę udało się jakiś czas temu ustalić polskim naukowcom.

To właśnie SARS-CoV-2-PL-Pro tnie łańcuchy białek wirusa na mniejsze, samoreplikujące się kawałki. Jakby tego było mało, jednocześnie zwiększając liczbę kopii wirusa, PLpro hamuje cytokiny, czyli związki chemiczne prowokujące reakcję układu odpornościowego, który mógłby zacząć odpowiednio wcześnie zwalczać koronawirusa.

Skoro już wiemy, co szkodzi…

Naukowcy z Polski i z Stanów Zjednoczonych postanowili zatem sprawdzić czy istnieją jakieś substancje, które mogłyby neutralizować działanie enzymu PLpro. Gdyby się to udało, możliwe byłoby zahamowanie procesu namnażania wirusa w organizmie. Po wstępnym przeanalizowaniu biblioteki substratów, naukowcy z Polski wyselekcjonowali grupę związków chemicznych, które potencjalnie mogłyby hamować działanie enzymu PLpro.

Po dokładniejszym przeanalizowania działania danych związków, naukowcy z USA odkryli kilka związków, które mogą stać się inhibitorami PLpro, czyli związkami, które wiążąc się ze szkodliwym enzymem, uniemożliwiają mu tworzenie kolejnych kopii wirusa w organizmie.

Lek lepszy od szczepionki

Czysto teoretycznie, stworzenie leku opartego na bazie inhibitorów enzymu PLpro może się okazać większym sukcesem od przyszłego stworzenia szczepionki na COVID-19. Szczepionka, co doskonale wiemy na przykładzie szczepionek na grypę, działa na białka, które z czasem mutują i wymagają opracowywania coraz to nowych wersji. Proteazy jednak nie ewoluują w taki sam sposób, przez co lek hamujący działanie proteazy takiej jak PLpro może być skuteczny znacznie dłużej.

Do stworzenia leku opartego na inhibitorach proteaz jeszcze daleka droga, ale odkrycie polsko-amerykańskiego zespołu może stanowić ogromny krok na drodze do jego powstania.