Prezydent Duda ma koronawirusa. A ledwo co odwiedził budowę Szpitala Narodowego

COVID-19 trafił do najwyższych szczebli władzy. Prezydent Duda na szczęście czuje się dobrze, mimo wykrycia u niego SARS-CoV-2. To jednak oznacza wzmożone środki ostrożności we wszystkich miejscach, które niedawno odwiedziła głowa państwa.

Takiej informacji nie chciałby usłyszeć żaden z nas. Prezydent Andrzej Duda jest zarażony koronawirusem i obecnie przebywa w izolacji. Głowa państwa informuje przy tym, że czuje się dobrze. Mam nadzieję, że stan ten się utrzyma. A także że pan prezydent nie będzie cierpiał z uwagi na groźne powikłania, które zdarzają się nawet u osób przechodzących COVID-19 w sposób bezobjawowy.

Niestety, zarażenie COVID-19 przez głowę państwa to szczególny problem – nie tylko z uwagi na istotność urzędu, jaki sprawuje. Dziennikarze udokumentowali liczne przypadki, w których pan prezydent do tak zwanego reżimu sanitarnego i dystansowania społecznego podchodził w sposób dość nonszalancki. Może się okazać, że lekkomyślność pana prezydenta doprowadzi do poważnych problemów w tworzeniu Szpitala Narodowego na terenie PGE Narodowy. Jeśli tylko tyle.

Prezydent Andrzej Duda zarażony COVID-19. Wczoraj dodawał otuchy służbie zdrowia na PGE Narodowy.

Prezydent Duda odwiedził w dniu wczorajszym PGE Narodowy, który ma stanowić wsparcie dla ogarniętej katastrofalnym kryzysem służby zdrowia. Apelował między innymi o noszenie maseczek – z uwagi na badania naukowe pozostaje temu przyklasnąć – i trzymanie dystansu społecznego. Tymczasem pierwsi dziennikarze zwracają uwagę, że sam pan prezydent nie był łaskaw stosować się do tych zaleceń. W tym podczas wizyty na PGE Narodowym.

Dowody na to widnieją nie tylko wśród oskarżanych o współpracę z totalną opozycją mediów, ale też i na oficjalnym koncie pana prezydenta na Twitterze. W poniższym tweecie (12 sekunda nagrania) widać, jak pan prezydent wyraźnie ignoruje zasady bezpieczeństwa i social distancingu. Zapewne takich wypadków przy pracy było więcej.

Zasady dystansu społecznego były też łamane wczoraj przy okazji uroczystości odznaczenia Igi Świątek i jej ojca Tomasza Świątka – wybitnej tenisistki, która niedawno wygrała turniej Roland Garros.

To rodzi bardzo poważne problemy. W teorii wszyscy, z którymi pan prezydent miał kontakt, powinni zostać poddani testom i prewencyjnej kwarantannie. To z kolei może sparaliżować prace nad przystosowaniem PGE Narodowy pod tymczasowy szpital. Do momentu oddania tego tekstu do publikacji jeszcze nie było oficjalnych komunikatów w tej sprawie. Jedynie w rozmowie z RMF FM, cytowanej przez Wyborczą, wiceminister zdrowia Waldemar Kraska wyraził opinię, że budowa szpitala nie powinna być zagrożona. Oby.