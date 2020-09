Pandemię nazywają „plandemią” i zamierzają wyjść na ulice. Niewierzący w koronawirusa organizują demonstrację w Warszawie

Na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy każdy z nas spotkał w swoim otoczeniu ludzi, którym z nauką i współczesną medycyną jest mocno nie po drodze, a którzy otwarcie i z dumą deklarują swój „brak wiary w koronawirusa”. Teraz ich część postanowiła się spotkać i zademonstrować swój sprzeciw przeciwko reżimowi sanitarnemu.

Trzeba tu jednak zaznaczyć, że to nie tylko w Polsce istnieją miłośnicy średniowiecza i stwierdzeń, że „skoro wirusa nie widać, to go po prostu nie ma”. W ubiegłą sobotę w stolicy Niemiec zebrało się 18 tys. koronasceptyków. Z powodu nieprzestrzegania obowiązujących w Niemczech przepisów dotyczących dystansu społecznego musiała interweniować policja.

Zakończyć Plandemię

Jak czytamy na Facebooku, już 12 września w Warszawie odbędzie się podobna demonstracja pod hasłem „Zakończyć Plandemię”. Jedną z organizatorek tego wydarzenia jest jak można było się spodziewać Justyna Socha, znana ze swoich poglądów antyszczepionkowych.

Po licznych protestach w Europie po raz kolejny czas na Polskę! Nie pozwólmy na kolejny lockdown, który prawdopodobnie planowany jest na 18 września. Dość dyktatury, reżimu i niszczenia gospodarki. Koniec z odbieraniem wolności przez rozporządzenia, które są niezgodne z prawem i łamią konstytucję. Szumowski podał się do dymisji, ale to nie wszystko. Szumowski musi zostać rozliczony i odpowiedzieć za swoje czyny. 16.08.2020 r. było nas ponad 20 tysięcy. Teraz musi być nas więcej. Wszyscy razem pokażmy, że potrafimy się zjednoczyć w wspólnej sprawie. 12.09.2020 r. staniemy ramię w ramię ponad podziałami – piszą organizatorzy na Facebooku.

Z racji tego, że rozkład poglądów w społeczeństwie jest jednorodny na całym obszarze kraju, nie powinien dziwić fakt, że także w innych miastach Polski organizowane są podobne happeningi – wystarczy kilka kliknięć na Facebooku. 5 września najazdu koronasceptyków można spodziewać się w Poznaniu i Szczecinie.

Władze mogę jedynie zachęcić do egzekwowanie prawa dotyczącego zgromadzeń i dystansu społecznego. Najlepiej w taki sposób, jak na tym filmie, na którym organizatorka demonstracji anty-covidowej mierzy się z konsekwencjami swoich działań. Wszak wszyscy chcemy żyć w państwie prawa, prawda?



