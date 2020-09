Bez laptopa to jak bez ręki, zwłaszcza na studiach. I chociaż aktualny semestr w covidowej rzeczywistości jest zorganizowany głównie zdalnie, przenośny komputer pozostaje najważniejszym narzędziem każdego studenta. Z kolei dzięki wydajnym procesorom i jednostkom graficznym ta sama maszyna może być świetnym centrum rozrywki.

O tym, że rozpoczyna się nowy rok na studiach, zawsze przypomina mi dźwięk powiadomień w mediach społecznościowych. Jestem pytany o polecane laptopy, preferowane konfiguracje i ulubionych producentów. Z tego powodu przygotowałem kilka propozycji zakupowych w zróżnicowanych przedziałach cenowych, aby każdy znalazł coś dla siebie. Za punkt wyjścia przyjąłem specyfikację, która pozwoli nie tylko realizować studenckie obowiązki, ale również uruchamiać najnowsze gry wideo z zadowalającą płynnością.

Granie ekonomiczne - Ideapad L340 (3099 zł)

Na początek propozycja ekonomiczna, ale jak najbardziej wystarczająca do obsługi najnowszych gier oraz zaawansowanych programów. Sercem laptopa Ideapad L340 jest procesor Intel Core i5-9300HF 2.40GHz. To niezwykle popularny układ, należący do ścisłej czołówki na wykresie cena - wydajność. Omawiany procesor Intela zajmuje drugie miejsce w popularnym rankingu PassMark, analizującym stosunek kosztu do osiąganych możliwości. Stąd wybór właśnie tego konkretnego układu CPU przy poszukiwaniu możliwie najtańszego laptopa do gier i na studia.

Ideapad L340 został wyposażony w układ graficzny GeForce GTX1050. Dzięki temu uruchomimy każdą najnowszą grę wideo w rozdzielczości FHD, ze średnimi ustawieniami graficznymi, zyskując przynajmniej 30 klatek na sekundę. Jeszcze lepiej prezentuje się wydajność w tytułach sprzed kilkunastu miesięcy, działających w płynnych 60 klatkach. Poniżej kilka przykładów wydajności, obrazujących realne możliwości IdeaPada.

Death Stranding (FHD, średnie ustawienia) - 34 fps

Death Stranding (FHD, wysokie ustawienia) - 31 fps

Valorant (FHD, średnie ustawienia) - 160 fps

Valorant (FHD, wysokie ustawienia) - 140 fps

Jedi Fallen Order (FHD, średnie ustawienia) - 43 fps

Jedi Fallen Order (FHD, wysokie ustawienia) - 36 fps

CoD Modern Warfare (FHD, średnie ustawienia) - 41 fps

CoD Modern Warfare (FHD, wysokie ustawienia) - 34 fps

Poza procesorem oferującym świetną wydajność względem ceny i akceptowalnym układem graficznym, Ideapad L340 cechuje także szybki dysk SSD o pojemności 512 GB, 8 GB RAM-u i podświetlana klawiatura, tak potrzebna podczas nocnego pisania referatów (i maratonów w World of Warcraft). Osobiście dodam, że sprzęt jest także zadziwiająco cichy, jak na produkt z tej kategorii cenowej.

Ideapad L340 za 3099 zł

Granie wydajne - Acer Nitro 5 w dwóch wariantach (3499 i 3649 zł)

Nitro 5 to jeden z najpopularniejszych, najlepiej sprzedających się laptopów do gier w Polsce. Zupełnie mnie to nie dziwi. Urządzenie polecam w dwóch wariantach cenowych - tańszym za 3499 zł oraz droższym za 3699 zł. W przypadku tego pierwszego Nitro 5 działa w oparciu o wcześniej wspomniany, niezwykle korzystny cenowo procesor dziewiątej generacji Intel Core i5-9300HF 2,4 GHz, wyróżniający się świetnym stosunkiem ceny do możliwości.

Droższy wariant jest napędzany układem dziesiątej generacji Intel Core i5-10300H 2,5 GHz. To przedstawiciel najnowszej serii procesorów Intela na 2020 r., wykorzystującej standard Comet Lake-H bazujący na architekturze Skylake. Procesor jest wydajniejszy średnio o ponad 10 proc. względem układu i5-9300HF w tańszym wariancie. Wyższe taktowanie może się przekładać na nawet 30 proc. wzrost wydajności w grach wideo, w zależności od konkretnego tytułu.

Tańszy wariant Acera Nitro 5 został wyposażony w kartę GeForce GTX 1650, z kolei droższy w układ GeForce GTX 1650 Ti. Różnice między obiema jednostkami nie są znaczne, zwłaszcza po przejściu starszego modelu na pamięci GDDR6. Nowsza (i droższa) wersja Ti oferuje średnio 7 proc. wzrost wydajności w benchmarkach, co przekłada się na kilka - kilkanaście klatek więcej w grach wideo:

Acer Nitro 5 - tańsza konfiguracja:

Death Stranding (FHD, średnie ustawienia) - 58 fps

Death Stranding (FHD, wysokie ustawienia) - 51 fps

Valorant (FHD, średnie ustawienia) - 170 fps

Valorant (FHD, wysokie ustawienia) - 155 fps

Jedi Fallen Order (FHD, średnie ustawienia) - 42 fps

Jedi Fallen Order (FHD, wysokie ustawienia) - 40 fps

CoD Modern Warfare (FHD, średnie ustawienia) - 61 fps

CoD Modern Warfare (FHD, wysokie ustawienia) - 52 fps

Acer Nitro 5 - droższa konfiguracja:

Death Stranding (FHD, średnie ustawienia) - 61 fps

Death Stranding (FHD, wysokie ustawienia) - 57 fps

Valorant (FHD, średnie ustawienia) - 180 fps

Valorant (FHD, wysokie ustawienia) - 160 fps

Jedi Fallen Order (FHD, średnie ustawienia) - 45 fps

Jedi Fallen Order (FHD, wysokie ustawienia) - 41 fps

CoD Modern Warfare (FHD, średnie ustawienia) - 68 fps

CoD Modern Warfare (FHD, wysokie ustawienia) - 61 fps

Trzeba dodać, że w droższym wariancie modelu Nitro 5 został zainstalowany ekran z maksymalną częstotliwością odświeżania wynoszącą aż 144 Hz. Dzięki temu gracze mogą wykorzystać dodatkową płynność w takich sieciowych produkcjach jak League of Legends, Fortnite czy Valorant, grając w 120 lub nawet 144 klatkach na sekundę.

Acer Nitro 5 za 3499 i 3649 zł.

Granie eleganckie - HP Pavilion Gaming (3999 zł)

Na koniec zostawiłem propozycję laptopa, który nie tylko poradzi sobie z najnowszymi grami i programami, ale również odpowiednio się prezentuje. Większość maszyn dla graczy cechują agresywne i ostre wzornictwo, a także podświetlone elementy jarzące się niczym bożonarodzeniowa choinka. Ta krzykliwa stylistyka jest atrakcyjna dla części graczy, ale niektórzy wolą bryły o bardziej stonowanym i uniwersalnym wyglądzie. Tutaj pojawia się HP, ze swoim eleganckim laptopem wykonanym z wysokiej jakości elementów.

HP Pavilion Gaming to w mojej ocenie urządzenie solidniejsze i trwalsze niż wcześniej wymienione modele. Jednocześnie laptop HP nie odstaje od nich pod względem możliwości. Dzięki najnowszemu procesorowi dziesiątej generacji - Intel Core i5-10300H 2,5 GHz - urządzenie poradzi sobie z każdą najnowszą grą wideo oraz zasobożernym programem specjalistycznym. Dlatego ofertę HP wspartą dziesiątą generacją procesorów Intela powinny rozważyć osoby zaczynające przygodę z programowaniem, fotografią czy montażem wideo.

Oczywiście gracze wciąż znajdują się w centrum zainteresowania producentów serii Pavilion Gaming. Dlatego laptop został wyposażony w kartę graficzną Nvidia GeForce GTX 1650. Układ w połączeniu z procesorem Intel Core i5-10300H 2,5 GHz potrafi wygenerować wyniki porównywalne z modelem Nitro 5. A mówimy o laptopie bardziej eleganckim i wykorzystującym trwalsze komponenty. Z tego powodu oferta HP wydaje mi się najbardziej uniwersalna. To laptop do gry, na studia, a nawet do pracy.

HP Pavilion Gaming za 3999 zł.

Nowy laptop dla studenta - na co zwracać uwagę?

Procesory Intela oraz karty graficzne Nvidii umieszczone w proponowanych laptopach sprawiają, że urządzenia będą służyć posiadaczom przez wiele lat. Gdyby szukać wąskiego gardła powyższych konfiguracji, mogłyby to być dyski SSD. Ponad 500 GB na dane to dla wielu użytkowników - zwłaszcza graczy oraz osób pracujących w edytorach graficznych - zbyt mało. Dlatego warto rozważyć zakup zewnętrznego nośnika SSD. Jeśli jest taka możliwość, można także wziąć pod uwagę rozbudowę pamięci z 8 do 16 GB.

Przypominam również, że wiele sklepów i dystrybutorów uwzględnia dodatkowe rabaty dla uczniów, studentów oraz nauczycieli.

Materiał powstał we współpracy z marką Intel.