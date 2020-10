Przed wyjazdem lepiej rzucić okiem na Mapy Google. Teraz pokazują liczbę zakażeń koronawirusem

Planujesz podróż? Mapy Google wskażą liczbę zakażonych COVID-19 w regionie, do którego się wybierasz.

Mapy Google nauczyły się nowej sztuczki, którą jest wskazywanie intensywności zarażeń COVID-19. W aplikacji dostępna jest nowa warstwa, która nakłada na ekran kolorową mapę z informacją, jak wypada przebieg pandemii na wybranym obszarze.

Mapy Google pokazuję liczbę zakażeń COVID-19 na 100 tys. ludzi.

Aby włączyć nową warstwę, trzeba otworzyć menu warstw i wybrać nową pozycję „Dane o COVID-19”. Nakładka tworzy kolorową mapę. Im ciemniejszy kolor tym więcej zakażeń w danym regionie.

Całość dostosowuje się do widoku, jaki oglądamy w Mapach. Przy dużym oddaleniu widzimy statystyki całych państw, a po powiększeniu liczby dla konkretnych regionów. Przykładowo, w Polsce możemy podejrzeć sytuację dla każdego województwa, a w Stanach Zjednoczonych mamy rozpiskę co do hrabstwa, a niekiedy nawet co do miasta.

Numery na mapie oznaczają liczbę osób zakażonych na 100 tys. mieszkańców danego obszaru. Dane są brane z ostatniego tygodnia. Dodatkowo Mapy Google pokazują trend, a więc informację o tym, czy liczba zakażeń w danym miejscu rośnie czy też maleje.

Nowość w Mapach Google jest już dostępna na Androidzie i iOS. Pojawi się też na komputerach.

Google poinformowało o wdrożeniu nowości kilka dni temu, ale wdrażanie odbyło się falami. Do mnie i kilku bliskich mi osób trafiło dziś. Jeśli jeszcze nie widzisz aktualizacji, powinieneś zobaczyć ją w ciągu najbliższych dni. Aplikacja sama cię o tym poinformuje, bowiem po włączeniu Map pojawia się mała informacja o nowej warstwie pokazującej statystyki dla COVID-19.

Taka nowość ma sporo sensu w Mapach Google, bo przecież jest to aplikacja, z której często korzystamy w trakcie podróży. Google od dłuższego czasu chce, by Mapy służyły nie tylko do nawigacji, ale też do odkrywania nowych miejsc. W aplikacji znajdziemy np. rankingi restauracji i kawiarni, z opisami, ocenami i zdjęciami danych lokali. W podobny sposób możemy też szukać atrakcji turystycznych.

Warstwa COVID-19 działa w Mapach Google we wszystkich 220 państwach, w których oficjalnie działa Google.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.