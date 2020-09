Elon Musk mówi: nie zaszczepię się na COVID-19, bo nie jestem narażony na zakażenie

16 interakcji

Elon Musk to jednoznacznie kontrowersyjna postać, która w pełni korzysta z wolności słowa, czasami nie zastanawiając się nad ich skutkami.

I nie ma znaczenia czy mówi wtedy o stworzeniu miasta na Marsie przed 2050 r. czy o tym przy jakiej cenie zamierza wyprowadzić swoją firmę z giełdy. Teraz jednak Elon osiągnął kolejny poziom.

W opublikowanym przez New York Times najnowszym odcinku podcastu „Sway” Elon Musk stwierdził, że nie planuje zaszczepienia siebie czy swojej rodziny przeciwko koronawirusowi, kiedy już szczepionka wejdzie do użytku.

Od samego początku kryzysu związanego z koronawirusem oraz wywoływaną przez niego chorobą COVID-19, Elon Musk wielokrotnie poddawał w wątpliwość skutki koronawirusa, jego zdolność do rozprzestrzeniania się po całym świecie, a następnie wielokrotnie powtarzał niesprawdzone informacje na jego temat. Wśród wielu przekazywanych przez Muska informacji były m.in. twierdzenia o tym, że dzieci są co do zasady uodpornione na koronawirusa.

Szczepionka? No, thank you

W trakcie rozmowy z Karą Swisher z New York Timesa, Elon Musk spytany o szczepionkę na koronawirusa stwierdził, że ani on ani jego rodzina nie zamierzają szczepić się przeciwko COVID-19. Spytany o powód takiej decyzji Musk dodał, że ani on, ani jego dzieci nie należą do grupy osób narażonych na zarażenie koronawirusem. Jednocześnie Musk zaznaczył, że codziennie chodzi do pracy i spotyka się z ludźmi. Mimo to, nie uważa, aby istniało ryzyko zarażenia się koronawirusem.

Nie zaszczepię się. Nie ma ryzyka, że zachoruję na COVID-19. Przez cały ten czas pracowaliśmy w SpaceX. Nie opuściliśmy ani jednego dnia pracy - mówił lekko poirytowany Musk.

Rozwijając temat koronawirusa Musk stwierdził, że ogólnokrajowy lockdown nie przyczynił się do niczego dobrego. Zamiast zamykania całego kraju, co mocno uderzyło w gospodarkę, Elon Musk wolałby, aby służby wprowadziły kwarantannę dla osób z grup podwyższonego ryzyka na czas kryzysu.

Warto jednak przypomnieć, że Musk już w marcu, na samym początku pandemii, przekonany był, że przed końcem kwietnia w Stanach Zjednoczonych liczba nowych przypadków spadnie niemal do zera. Tymczasem do dnia dzisiejszego, w samych Stanach Zjednoczonych zarejestrowano ponad 7 mln przypadków, z czego zmarło ponad 200 000 osób. Obecnie przybywa tam po 30-50 tysięcy nowych przypadków.

Sceptycyzm Muska podziela 1/3 Amerykanów

Choć wypowiedź Muska wydaje się kontrowersyjna, to w Stanach Zjednoczonych zgadza się z nią 33 proc. społeczeństwa. Tak przynajmniej wskazuje najnowszy sondaż przeprowadzony przez agencję Ipsos MORI. 33% respondentów stwierdziło, że nie zamierza się szczepić przeciwko COVID-19 obawiając się ewentualnych skutków ubocznych. Warto też zauważyć, że 20 proc. tych z tych 33 proc. to typowi antyszczepionkowcy, którzy nie chcą się szczepić przeciwko jakiejkolwiek chorobie.

Aktuanie na całym świecie powstaje wiele szczepionek przeciwko COVID-19, przy czym 32 znajdują się już na etapie testów na ludziach. Tempo jest wielokrotnie wyższe niż przy jakichkolwiek innych szczepionkach z przeszłości, ale jak niedawno informował Adam Poonawalla, prezes jednego z największych producentów szczepionek na świecie, aby zaszczepić całą ludzkość przeciwko SARS-CoV-2 będzie trzeba wyprodukować 15 miliardów dawek szczepionki i to może zająć nawet 4 lata.

W międzyczasie do dnia dzisiejszego na COVID-19 na całym świecie zmarło już ponad milion osób.



