Polska firma chwali się skutecznym lekiem na koronawirusa. Preparat nie został jeszcze przetestowany klinicznie

Biomed Lublin to polski producent immunoglobiny anty-SARS-CoV-2 - leku, który ma być skuteczny w walce z koronawirusem. O ile przejdzie pomyślnie proces testów klinicznych.

Zresztą to właśnie do testów posłużyć ma rozlew pierwszej partii preparatu. Jednak producent już teraz zapewnia, że polski preparat działa, co potwierdziły jego wstępne badania.

anty-SARS-CoV-2 - co to jest?

Polski lek na koronawirusa powstał na bazie osocza pobranego od osób, które zakażenie się COVID-19 mają już za sobą i odzyskały pełnię sił. Osocze takich osób zawiera przeciwciała, które podane w formie zastrzyku powinny uodpornić nas na zakażenie się koronawirusem.

Biomed Lublin ma zresztą sporo doświadczenia, jeśli chodzi o przetwarzanie osocza. Jest to bowiem jedyna firma w naszym kraju, która posiada laboratorium zdolne do frakcjonowania osocza.

Czy to wyleczy nas z koronawirusa?

Pasywna terapia przeciwciałami sprawdziła się już wiele razy w historii medycyny. Osocze ozdrowieńców wykorzystywane było do leczenia chorych podczas epidemii odry, polio i grypy.

W optymalnych warunkach, preparat produkowany przez Biomed Lublin powinien być podawany osobom tuż przed zakażeniem. Dzięki temu, organizm takiego człowieka zdążyłby wykształcić przeciwciała przeciwko COVID-19 i przejść cały proces leczenia z lekkimi objawami lub w ogóle z ich brakiem.

W realnym życiu, podawanie immunoglobiny osobom tuż przed zakażeniem jest oczywiście niemożliwe. Lek będzie więc zapewne wykorzystywany w leczeniu ciężkich przypadków zakażenia koronawirusem, co - według badań opublikowanych w Journal of Medical Virology - zmniejsza śmiertelność u pacjentów z najcięższym przebiegiem choroby.

Badania te były prowadzone z wykorzystaniem osocza pobieranego bezpośrednio od ozdrowieńców. Preparat produkowany przez Biomed Lublin powinien oczywiście działać tak samo, ale czy tak jest - przekonamy się dopiero po zakończeniu jego testów klinicznych. Niewykluczone też, że podawanie immunoglobiny zakażonym osobom przyspieszy ich powrót do zdrowia i np. złagodzi objawy COVID-19. Ale to również jest do zweryfikowania.

Co do twierdzenia, że Biomed jest pierwszą firmą, której udało się opracować skuteczny lek na COVID-19, prawdopodobnie jest to lekka przesada, ale inwestorzy giełdowi i tak zdążyli już oszaleć.



Nie przegap nowych tekstów. Obserwuj Spider's Web w Google News.