AstraZeneca wstrzymuje prace nad szczepionką na COVID-19. Poważne skutki uboczne

Koncern biofarmaceutyczny AstraZeneca wstrzymał badania kliniczne nad swoją szczepionką na COVID-19. Badania znajdowały się już w III fazie. Powodem zahamowania prac były poważne skutki uboczne jej stosowania wykryte u jednego z pacjentów.

Szczepionka przeciwko COVID-19 nosząca oznaczenie AZD1222 uważana była dotychczas za jedną z najbardziej obiecujących. Z tego też powodu niedawno w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych podjęto decyzję o rozpoczęcie jej testów klinicznych. Obecne wstrzymanie prac jest rutynowym działaniem za każdym razem, gdy w trakcie testów klinicznych pojawia się niewyjaśniona choroba.

Celem III fazy testów klinicznych jest właśnie sprawdzenie bezpieczeństwa stosowania i skuteczności działania potencjalnej szczepionki. Dlatego jeżeli w trakcie testu pojawia się jakakolwiek choroba, należy wstrzymać pracę i dokładnie przeanalizować sytuację.

Choć jest to dla nas pewne rozczarowanie, to opinia publiczna powinna zwrócić uwagę na to, że prawidłowo realizujemy procedurę i zachowujemy wszystkie środki ostrożności, pomimo presji jaką na nas wywiera aktualnie trwająca pandemia. Rzeczywistość jest taka, że reakcje niepożądane zawsze na tym etapie badań się pojawiają i musimy je bardzo dokładnie przeanalizować

- mówi Hassan Vally, epidemiolog z Uniwersytetu La Trobe.