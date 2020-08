Jest skuteczna szczepionka na koronawirusa. A przynajmniej tak twierdzi Władimir Putin

34 interakcji

Informację tą potwierdził prezydent Rosji, Władimir Putin. O samej szczepionce wiadomo jednak niewiele.

Firmy biotechnologiczne z całego świata nadal pracują nad swoimi szczepionkami. Kilka preparatów przechodzi aktualnie końcowe fazy testów klinicznych. Żeby wygrać ten wyścig, amerykańska firma Moderna zdecydowała się nawet na spore ryzyko i uruchomiła masową produkcję swojej szczepionki przed zakończeniem jej testów. Śmiały ruch, ale Rosjanie okazali się szybsi. Przynajmniej w teorii.

Rosyjska szczepionka przeciwko koronawirusowi

Robocza nazwa preparatu to Gam-Covid-Vac. Szczepionka opiera się na dwóch zmodyfikowanych adenowirusach (Ad5 i Ad26), które mają wywołać odpowiednią reakcję układu immunoligcznego, dzięki której ludzki organizm jest w stanie uodpornić sie na SARS-CoV-2.

Instytut Gamaleya, który jest częścią rosyjskiego Ministerstwa i który odpowiada za stworzenie Gam-Covid-Vac nie opublikował jeszcze wyników testów klinicznych. Wiemy jedynie, że pierwsze testy kliniczne rosyjskiej szczepionki rozpoczęły się w czerwcu. Niecałe dwa miesiące później, a dokładniej pod koniec ubiegłego tygodnia, naukowcy z Instytutu Gamaleya potwierdzili rozpoczęcie III fazy testów klinicznych szczepionki.

W międzyczasie Rosjanie postanowili zarejestrować swoją szczepionkę w Association of Clinical Trials Organisations (ACTO), kopiując nieco strategię Amerykanów (Moderna przy jej tworzeniu współpracuje z amerykańskim Narodowym Instytutem Alergii i Chorób Zakaźnych, więc zarówno rosyjską, jak i amerykańską szczepionkę można uznać za projekty rządowe). Rosjanie tłumaczą, że rejestracja ich szczepionki przed zakończeniem testów klinicznych jest uzasadniona w aktualnej sytuacji.

- Podczas pandemii kraje uciekały się do dopuszczania leków bez normalnych zrandomizowanych badań. W przypadku szczepionki jest inaczej. Mówimy o wcześniejszym dopuszczeniu do obrotu w ściśle kontrolowanych warunkach - mówi Siergiej Glagolev, szef działu kontroli jakości Roszdravnadzor.

Swoje zaniepokojenie w sprawie błyskawicznej rejestracji nie do końca przetestowanego preparatu wyraziła również Światowa Organizacja Zdrowia, która wezwała Rosję do postępowania zgodnie z wytycznymi dotyczącymi. produkcji i testowania szczepionek. Rosjanie odpowiedzieli, że ich preparat był już testowany, jest w pełni bezpieczny i niebawem będą gotowi do rozpoczęcia jego masowej produkcji. Niektóre źródła mówią, że rozpocznie się ona jeszcze we wrześniu.

O skuteczności szczepionki zapewnił sam prezydent Rosji podczas dzisiejszego posiedzenia rosyjskiej dumy.

- O ile mi wiadomo, dziś rano po raz pierwszy na świecie zarejestrowano szczepionkę przeciwko nowemu koronawirusowi. Wiem, że działa dość skutecznie, tworzy stabilną odporność i, powtórzę, przeszła wszystkie niezbędne testy. (…) Mam nadzieję, że w niedalekiej przyszłości będziemy mogli rozpocząć masową produkcję tego leku. Aby każdy, kto chce – oczywiście powinno to być robione wyłącznie dobrowolnie, już wielokrotnie o tym mówiłem - mógł skorzystać z preparatu i osiągnięć naszych naukowców. - mówi prezydent Rosji

Jeśli Rosjanie zarejestrowali swój preparat w ACTO, niewykluczone, że będą chcieli zarobić na jego sprzedaży zagranicznej. Żeby było to jednak możliwe, Instytut Gamaleya, czy też Roszdravnadzor będzie musiał upublicznić wyniki testów klinicznych swojego preparatu, tak aby można byłoby poddać je ocenie niezależnych specjalistów. Jak na razie jednak żaden przedstawiciel rosyjskich władz nie poruszył tego wątku.

