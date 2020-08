19 interakcji

Obiło mi się o uszy i oczy, że rząd podzielił Polskę na strefy i pokolorował je. Czerwone mają najgorzej, ale… co to właściwie znaczy? Powodzenia w szukaniu informacji na stronie GOV/Koronawirus.

Czy mieszkam w czerwonej strefie? A może w żółtej? Czym one właściwie się różnią? Czy idąc z psem na spacer muszę założyć maskę? Czy może w ogóle wychodzić z domu? Po wczorajszej konferencji miałem więcej pytań niż odpowiedzi, dlatego postanowiłem poszukać info z pierwszej ręki.

Chodź, pomaluj mój świat

Wchodzę na gov.pl. Na samej górze wita mnie baner „Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia”. Klikam w niego. Jestem na oficjalnej stronie koronawirusa w Polsce. Przeglądam informacje i menu. Znajduję „Aktualne zasady i ograniczenia”. Klikam w to, bo właśnie tych informacji szukam. Chociaż już na tym etapie mam pewne wątpliwości - dlaczego raz napisano „zalecenia”, a raz „zasady i ograniczenia”. To są w końcu nakazy czy luźne sugestie?

Dobra, strona się wczytała i moim oczom ukazuje się tekst pt. „Aktualne zasady i ograniczenia” datowany na 24 lipca 2020 r. Te informacje mają blisko dwa tygodnie. Serio, nie ma nowszych?

Są, ale jak sobie klikniesz w „Aktualności”. Wtedy się dowiesz, że z datą wczorajszą opublikowano „Nowe zasady bezpieczeństwa dla 19 powiatów”. Klikam i czytam.

Wprowadzamy nowe zasady bezpieczeństwa… bla bla bla… Taka sytuacja dotyczy obecnie 19 powiatów z województw śląskiego, małopolskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, podkarpackiego i świętokrzyskiego… bla bla bla…

Wtem:

Dzisiaj do konsultacji publicznych ma trafić projekt rozporządzenia wprowadzający regionalne obostrzenia w wybranych powiatach. Przepisy mają obowiązywać od soboty 8 sierpnia.

No to jak to tak? Projekt trafił dopiero do konsultacji społecznych? Czy już obowiązują nowe zasady?

Pierwsze zdanie wspomnianej publikacji brzmi:

Od 8 sierpnia w 19 powiatach mają obowiązywać nowe obostrzenia.

Mają? Mają czy będą? Mają, jeśli co? Co to zdanie właściwie znaczy?

Dobra, czytam dalej.

9 powiatów zakwalifikowaliśmy do strefy czerwonej, w której zasady bezpieczeństwa są najbardziej rygorystyczne. Są to powiaty:

- ostrzeszowski (woj. wielkopolskie)

- nowosądecki (woj. małopolskie)

- Nowy Sącz (woj. małopolskie)

- wieluński (woj. łódzkie)

- pszczyński (woj. śląskie)

- Ruda Śląska (woj. śląskie)

- rybnicki (woj. śląskie)

- Rybnik (woj. śląskie)

- wodzisławski (woj. śląskie)



Do strefy żółtej, w której obostrzenia będą mniejsze, zaliczyliśmy 10 powiatów. Są wśród nich powiaty:

- wieruszowski (woj. łódzkie)

- Jastrzębie Zdrój (woj. śląskie)

- jarosławski (woj. podkarpackie)

- Żory (woj. śląskie)

- kępiński (woj. wielkopolskie)

- przemyski (woj. podkarpackie)

- cieszyński (woj. śląskie)

- pińczowski (woj. świętokrzyskie)

- oświęcimski (woj. małopolskie)

- Przemyśl (woj. podkarpackie)

O kurka! Czerwony powiat pszczyński jest blisko mnie. Często tam bywam. Natomiast żółty jest powiat cieszyński, w którym spędzam cześć weekendów. Czy nadal mogę tam jeździć? Co oznaczają kolory.

Czytam dalej.

W wyznaczonych powiatach zostaną wprowadzone obostrzenia, które dotyczą m.in.: obowiązku noszenia maseczek, a także organizacji targów i kongresów, wydarzeń sportowych i kulturalnych, gastronomii, sanatoriów, wesel, transportu.

Ale w których jakie? Co w żółtych, a co w czerwonych?

O, tutaj chyba będzie odpowiedź:

Szczegóły dotyczące nowych zasad znaleźć można na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Zanim kliknę w link, doczytam jeszcze otwartą publikację do końca:

W pozostałych miejscach nadal obowiązują dotychczasowe zasady bezpieczeństwa. Pamiętaj – epidemia wciąż trwa, dlatego wciąż musimy być ostrożni. O czym warto pamiętać?

- Zachowuj 1,5-metrowy dystans społeczny.

- Zasłaniaj usta i nos, kiedy nie możesz utrzymać odpowiedniej odległości od innych, kiedy jesteś w sklepie lub komunikacji miejskiej.

- Często myj ręce i unikaj dotykania twarzy.

- Pobierz aplikację ProteGO Safe.

Ile batów za niezainstalowanie apki?

No dobra, ale co ja właśnie przeczytałem. Czy to są zalecenia? Pobożne życzenia? Luźne sugestie? Nakazy, których niewykonanie będzie karane?



Jaka jest kara ograniczenia wolności za niezainstalowanie ProteGO Safe? Ile batów za niedostatecznie częste mycie rąk? Jaka grzywna za dotknięcie twarzy? Czy maseczka jest obowiązkowa? A jak ktoś nie lubi?

Na te pytania nie ma odpowiedzi, bo publikacja się kończy.



Klikam zatem w link, który znalazłem w cytowanym kawałek wyżej fragmencie. Przeniosło mnie na stronę „Dodatkowe obostrzenia w powiatach z największym przyrostem zakażeń”, do publikacji datowanej na 6 sierpnia 2020 r.

Czytam.

Od soboty w powiatach z największym wzrostem zakażeń wrócą niektóre obostrzenia… bla bla bla… 19 powiatów… bla bla bla… największe obostrzenia w czerwonych…bla bla… łagodniejsze w żółtych… bla bla… w wybranych powiatach obostrzenia dotyczące targów, kongresów, wydarzeń sportowych i obowiązku noszenia maseczek…

No i znowu nic się nie dowiedziałem. Jakie obostrzenia w jakim powiecie. Dzisiaj jest piątek. Jutro jest sobota. Mogę jechać do czerwonej Pszczyny lub do żółtego Cieszyna? Nie mogę? Dlaczego nie mogę? Muszę mieć maseczkę poza budynkami? A muszę w budynkach, czy to tylko sugestia?

O, znowu zmienili zdanie

Pod koniec tekstu odczytałem jeszcze, że:

Ze względu na to, że według ekspertów i lekarzy nie ma praktycznie przeciwskazań medycznych do zasłaniania ust i nosa, od 1 września ma zostać wprowadzony obowiązek posiadania zaświadczenia potwierdzającego takie przeciwskazania medyczne.

Czyli jednak jakieś przeciwskazania są. Spoko, bo kilka dni temu minister Szumowski mówił, że nie ma.



Jakiś czas temu mówił, że w maseczkach będziemy chodzić do wynalezienia szczepionki, potem ogłoszono, że już na ulicy nie trzeba ich zakładać. A jeszcze trochę wcześniej niemal śmiał się z Włochów, że je noszą i mówił, że to bez sensu:

Nie pomagają. One nie pomagają. One nie zabezpieczają przed wirusem. One nie zabezpieczają przed zachorowaniem. Naprawdę nie pomagają.

Zresztą do teraz na stronie GOV wisi publikacja „Zalecenia Ministerstwa Zdrowia w sprawie koronawirusa”, w której czytamy:

Nie zaleca się używania masek na twarz przez zdrowych ludzi w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się SARS-Cov-2



Noszenie maseczki zasłaniającej usta i nos może pomóc ograniczyć rozprzestrzenianie się niektórych chorób układu oddechowego. Jednak stosowanie samej maseczki nie gwarantuje powstrzymania infekcji i powinno być połączone ze stosowaniem innych środków zapobiegawczych, w tym higieną rąk i zasadami ochrony podczas kaszlu czy kichania (patrz wyżej) oraz unikaniem bliskiego kontaktu z innymi ludźmi (co najmniej 1 metr odległości). Światowa Organizacja Zdrowia doradza racjonalne stosowanie maseczek.



Używaj maseczek tylko wtedy, gdy masz objawy ze strony układu oddechowego (kaszel lub kichanie), podejrzewasz u siebie infekcję SARS-Cov-2 przebiegającą z łagodnymi objawami lub opiekujesz się osobą z podejrzeniem infekcji SARS-Cov-2.

Te pogróbienia w tekście nie są moje. To na koronawirusowej stronie je tak wyróżniono.

Kończ Pan ten cyrk

Ja rozumiem, że wirus. Ja rozumiem, że pandemia. Wiem, że trzeba zmienić swoje przyzwyczajenia, że nie możemy chuchać w szyję ludziom w kolejce, że musimy zrezygnować z lizania poręczy i pinpadów w bankomatach. Ale błagam, niech skończy się ten cyrk Szumowskiego.

Minister zdrowia zmienia zdanie w sprawie maseczek częściej niż dwulatek pieluchy.



Premier daje się fotografować bez maski w sklepach i restauracjach, łamiąc przy tym zakazy siadania przy stole z innymi ludźmi niż rodzina.



Prezydent, który ledwo wysechł od całusów przypadkowych kobiet, mówi, że coś tam trzeba uważać, no ale nie każdy maseczki lubi nosić.



Jprdl.



