Niebezpieczny skutek uboczny pandemii. W całym kraju brakuje krwi. Problemy dotyczą każdej grupy

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie alarmuje, że zapasy krwi są na wyczerpaniu. Jest to szczególnie niebezpieczna sytuacja w okresie wakacyjnym, kiedy wielu krwiodawców jest na urlopach, a wypadków na drogach - a tym samym potrzeb - jest więcej.

Okres żniw tradycyjnie też wiąże się ze wzrostem liczby wypadków w rolnictwie. Krew będzie potrzebna także do realizacji zabiegów planowych, które po przerwie spowodowanej lockdownem z wracają na sale operacyjne.

Trwająca obecnie pandemia zakażeń koronawirusem także zniechęca lub uniemożliwia wielu krwiodawcom oddanie krwi. Osoby, które wróciły z zagranicy, miały kontakt z zakażonymi lub chociażby z osobami przebywającymi na kwarantannie, także nie mogą oddawać krwi przez kolejne dwa tygodnie.

Jakiej krwi potrzeba najbardziej?

Według przedstawicieli RCK najbardziej brakuje krwi A Rh+ oraz B Rh- i 0 Rh-. Tę ostatnią posiada zaledwie 6 procent Polaków, a jest ona szczególnie cenna, bowiem nie posiada antygenów A i B, dzięki czemu można ją podać osobie o każdej innej grupie krwi.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu apeluje z kolei:

Nie będziemy ukrywać – jest źle. Czekamy na was z otwartymi ramionami i igłami w rękach. Przyprowadźcie ze sobą rodzinę, znajomych, kolegów z pracy, może załapią bakcyla i zostaną w naszej rodzince na dłużej.

RCKiK do ośrodków: dobrze gospodarujcie swoimi zapasami

RCK w miarę swoich możliwości informuje wszystkie banki krwi i wszystkie ośrodki leczące preparatami krwi, aby bardzo racjonalnie podchodziły do wykorzystywania istniejących zapasów i nie magazynowały zbyt dużych ilości krwi w swoich bankach. Wiele ośrodków medycznych przyznaje, że tak dramatycznych apeli jeszcze nigdy nie otrzymywało.

Koronawirus: potrzebni ozdrowieńcy

W tym roku w przeciwieństwie do lat poprzednich Regionalne Centrum Krwiodawstwa apelują do ozdrowieńców, do osób które przechorowały już COVID-19, aby oddawały osocze, które pozwoli na leczenie kolejnych osób, zarażonych wirusem w najbliższych dniach i miesiącach. Spodziewając się wzrostu zakażeń, RCK chciałoby mieć u siebie odpowiednie ilości osocza, dla jak największej liczby pacjentów.

Kto może oddać krew

Do oddania krwi mogą zgłaszać się osoby pełnoletnie, zdrowe, o wadze co najmniej 50 kg i nieposiadające żadnych przeciwwskazań do oddawania krwi. Oprócz tego, muszą to być osoby, które w ostatnich 14 dniach nie przebywały poza granicami kraju oraz nie miały kontaktu z osobami zakażonymi koronawirusem lub objętymi kwarantanną.

Samo pobranie krwi zajmuje mniej niż 8 minut, natomiast cała wizyta w centrum krwiodawstwa może zająć do około 40 minut. Z uwagi na szczególne warunki w trakcie pandemii koronawirusa, każda osoba, która zgłosi się do RCKiK przejdzie pomiar temperatury ciała oraz będzie musiała wypełnić ankietę epidemiczną.



