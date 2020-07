Polacy chcą zakazu dotykania produktów spożywczych w sklepach, bo wirus. Co na to nauka?

31 interakcji

Z ankiety przeprowadzonej przez CE Research i SYNO Poland dla Grupy BLIX i Hiper-Com Poland wynika, że aż 71 proc. respondentów uważa, że w sklepach powinien być wprowadzony zakaz dotykania produktów świeżych na czas pandemii koronawirusa.

Mamy kolejny przyrost zakażeń koronawirusem w kraju. W tym tygodniu w czwartek dzienna liczba nowych zakażonych doszła do 418 nowych przypadków. To najwyższy przyrost od miesiąca, za który w największym stopniu odpowiadają nowe ogniska zakażeń na Śląsku.

Polacy nie pozostają obojętni na te dane. W badaniu CE Research i SYNO Poland aż 71 proc. ankietowanych było za wprowadzeniem tymczasowego zakazu dotykania produktów świeżych w obawie przed przenoszeniem się koronawirusa na powierzchni warzyw, pieczywa, owoców, etc.

Koronawirus na produktach spożywczych - czy w ten sposób można się zakazić?

Pytanie jest dość zasadne. W końcu wiemy o tym, że koronawirus utrzymuje się do 3 godzin w powietrzu, do 4 na powierzchniach miedzianych, do 24 godzin na kartonach i aż do 72 godzin na powierzchniach plastikowych i tych wykonanych ze stali nierdzewnej. Co jednak z żywnością? Na to pytanie odpowiedziała już Europejska Agencja ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA), która twierdzi, że aktualnie nie istnieją dowody na to, że żywność jest jedną z dróg transmisji wirusa SARS-CoV-2.

- Na podstawie danych dotyczących wirusów SARS i MERS jest mało prawdopodobne, aby wirus przenosił się przez żywność, i nie ma dotychczas dowodów, aby miało to miejsce - możemy przeczytać w komunikacie EFSA

To samo zdanie ma polski Główny Inspektorat Sanitarny, którego przedstawiciele oświadczyli, że nie ma żadnych dowodów naukowych na to, aby ktokolwiek zakaził się koronawirusem drogą pokarmową, przez kontakt z pieczywem i inną żywnością. GIS dodaje jednak, że brak dowodów w tym temacie nie zwalnia nikogo od zachowania zasad higieny i bezpieczeństwa.

To pokrywa się mniej więcej z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), która zaleca, aby pomimo wątpliwego ryzyka zakażenia się SARS-CoV-2 za pośrednictwem żywności, zachować takie same zasady higieny, jak w przypadku profilaktyki chroniącej przed zatruciem pokarmowym.

Innymi słowy: żywność w sklepach warto dotykać przez rękawiczkę, a po powrocie z zakupów, umyć wszystkie zakupione produkty. W przypadku pieczywa, polski GIS zaleca, aby w razie wątpliwości wstawić je do nagrzanego do 180-200 st. C. piekarnika, na około 2 minuty.

Do tego powinniśmy również przestrzegać zasad dot. społecznego dystansowania się.

Chodzi oczywiście o noszenie maseczek w zamkniętych pomieszczeniach, dystansowanie się od innych ludzi, dezynfekcję rąk i zakładanie rękawiczek przed wybieraniem żywności w sklepach spożywczych. Nie jest to zapewne ostatni wzrost dziennej liczby zakażeń w Polsce i dopóki nie będziemy dysponować skuteczną szczepionką, musimy cały czas pamiętać o tym, że nadal jesteśmy narażeni na ryzyko zakażenia się koronawirusem.