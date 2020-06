1 interakcji

I dobrze, masz szczęście.

„Nie wiecie nawet jak bardzo... nie wiem, co powiedzieć. To jest to, o co ja i tak wiele innych osób nagłaśniających problem dostępności w grach walczyliśmy tak długo" mówił Steve Saylor, niewidomy gracz, streamer, YouTuber i konsultant w branży gier.​

W The Last of Us 2 znalazło się ponad 60 funkcji zaprojektowanych po to, by zapewnić zabawę jak największej liczbie graczy.

Naughty Dog chwali się z dumą, że przygotowało grę dla wszystkich. Uwzględnili w niej aż 60 rozwiązań, które mają pomóc osobom z różnego rodzaju niepełnosprawnościami cieszyć się przygodą, którą przygotowali dla wszystkich. Część z nich to już branżowy standard – wszyscy widzieliśmy opcje przeznaczone dla osób, które mają problemy z rozróżnianiem kolorów czy możliwość powiększenia czcionki i elementów UI tak, żeby ułatwić nawigację w grze osobom niedowidzącym.

Studio Naughty Dog poszło jednak o krok dalej. The Last of Us 2 można przejść z zamkniętymi oczami. Dosłownie. Gra została zaprojektowana tak, że poznawanie świata, walka i historia są dostępne dla tych, którzy się w nią wsłuchają i wczują w wibracje kontrolera. Osoby widzące słabo mogą skorzystać z funkcji, która cały świat zmienia w plamę szarości, przeciwników maluje na czerwono, a sojuszników na niebiesko. Nie zapomniano także o osobach z innego rodzaju problemami - dla osób niesłyszących zaproponowano wskazówki, które przydadzą się podczas walki lub skradania.

Saylor, który był konsultantem Naughty Dog podczas tworzenia właśnie The Last Of Us II, może przybić piątkę także sam sobie nie tylko dlatego, że brał udział przy projektowaniu przełomowej gry. Jego praca zaczęła się wcześniej. To właśnie gracze, którzy nagłaśniają problemy osób z różnego rodzaju niepełnosprawnościami, sprawiają, że studia zaczynają o tym myśleć i projektować kolejne przygody tak, żeby cieszyć mógł się nimi każdy gracz.