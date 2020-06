4 interakcji

Sieć sklepów Stokrotka testuje rozwiązanie, dzięki któremu każdy z nas do sklepu mógłby wejść z własnym skanerem produktów, ba, wysiadałby z nim z samochodu.

Jak informują Wiadomości handlowe, skanerem tym miałby być nasz własny smartfon. ​

Koronawirus przyspieszył testowanie tego rodzaju rozwiązań.

To kolejne rozwiązanie, które do tej pory majaczyło gdzieś na horyzoncie, ale wprowadzenie go w życie przyspieszyła epidemia koronawirusa. To dzięki niej szybciej, niż było to planowane, zwiększono do 100 zł kwotę, za którą można zapłacić bez podawania PIN-u, to przez nią Żabka zaczęła eksperymentować z dostawami online do domu, liczne sklepy ulepszyły swoje aplikacje zakupowe i nadspodziewanie dynamicznie rozwinęła się sieć paczkomatów. Rozwiązaniom tym wiatru w żagle dał koronawirus, związane z nim ograniczenia i lęk przed kontaktem z potencjalnymi zarażonymi podobnie miało być także w tym wypadku.

Firma Scandit przygotowała rozwiązanie, które integruje skaner kodów kreskowych z aplikacją mobilną Maxima – w Polsce właściciela sieci Stokrotka.

Dzięki niemu klient będzie mógł nie tylko sam zeskanować zakupy i szybko za nie zapłacić, ale też uniknie korzystania z dostępnych w przestrzeni ogólnej sprzętów i zmniejszy w ten sposób ryzyko zarażenia się pozostawionymi tam wcześniej na panelach dotykowych wirusami.

Rozwiązanie to jest na razie testowanie w sklepach w Estonii. To od wyniku tego eksperymentu będzie w dużej zależało, czy i w jakiej formie pojawi się nad Wisłą. ​

Klient samoobsługowy.

Sklepy eksperymentują z różnymi rozwiązaniami, które mają sprawić, że klienci będą robili zakupy jak najbardziej samodzielnie. Na popularności zyskują kasy samoobsługowe, które są już nie tyle ciekawostką ile branżowym standardem w większych sklepach i dużych miastach. Część sprzedawców idzie o krok dalej i zamiast samoobsługowej kasy proponuje cały samoobsługowy sklep. Z takimi rozwiązaniami eksperymentuje zarówno Lewiatan, jak i Carrefour czy Bio Family.