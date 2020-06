8 interakcji

Już od jutra klienci sieci Plush będą mogli korzystać z sieci 5G na częstotliwości 2,6 GHz TDD. Nie trzeba nic zmieniać ani kupować od operatora – choć bez zgodnego z 5G urządzenia się nie obędzie.

Sieć Plush – czyli tak na serio sieć Plus, ale pod inną marką – już jutro wpuści swoich użytkowników do sieci Plus 5G. To oznacza, że klienci będą mogli liczyć na transfer danych nawet na poziomie 600 Mb/s. Pobieranie filmów czy dużych plików staje się więc formalnością, przynajmniej jeśli chodzi o czas oczekiwania. Na dodatek nie trzeba aktywować żadnych dodatkowo płatnych usług czy taryf – z sieci 5G od Plusha mogą korzystać wszyscy użytkownicy operatora.

No, prawie wszyscy. Bo tak jak dostęp do 5G nie zależy od posiadanej taryfy czy usług, tak tylko nowoczesne telefony i routery są z nią zgodne. Jeżeli więc mamy nieco starszy lub nieco tańszy sprzęt – na razie na sieci komórkowej nowej generacji nie skorzystamy wcale. Tak jak u każdego innego operatora oferującego 5G.

Plush 5G to nie jedyna nowość.

Plush, chwaląc się wprowadzeniem 5G do swojej sieci, nie omieszkał też przypomnieć o swojej nowej ofercie, skrojonej na miarę do bieżącej sytuacji – czyli społecznej izolacji wymuszonej epidemią koronawirusa. Wybierając umowę na czas nieokreślony nie musimy się martwić o długoterminowe zobowiązania – możemy skorzystać z wakacji od abonamentu.

W każdym z abonamentów klienci otrzymują pakiety internetu, a w abonamencie głosowym także nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y. Dodatkowo w Plush Abonament transfer danych w ramach Facebooka, Messengera, Instagrama i WhatsAppa nie pomniejsza podstawowego pakietu internetowego, a użytkownicy otrzymują również co miesiąc dodatkowe 10 GB do wykorzystania w serwisie YouTube i TikTok.